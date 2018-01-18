美智庫高級研究員：浮動匯率制度未必適合中國

摘要：在 CF40-PIIE 第三屆中國經濟論壇上，PIIE 高級研究員 Olivier Jeanne 指出，由於中國的經濟增長不確定性很高，可以預見，如果人民幣自由浮動，人民幣匯率的波動將會很大。這不但對中國的企業和居民造成影響，也會對其他國家造成影響。 此外，PIIE 高級研究員 Chad Bown 指出：「中美貿易摩擦一定會爆發，並且在未來幾個月內就會發生。」

當地時間 1 月 11 日，由中國金融四十人論壇（CF40）和美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）共同舉辦的「CF40-PIIE 第三屆中國經濟論壇」在華盛頓召開。

在此次論壇上，專家探討了當前中美貨幣政策，常規的觀點認為新興市場應當採用目標通膨制度和浮動匯率制度。

不過，PIIE 高級研究員、約翰霍普金斯大學教授 Olivier Jeanne 認為，這不一定適用於中國。由於中國的經濟增長不確定性很高，可以預見，如果人民幣自由浮動，人民幣匯率的波動將會很大。這不但對中國的企業和居民造成影響，也會對其他國家造成影響。因此，如何管理浮動匯率是一大挑戰。

Olivier Jeanne 進一步指出，人民幣如果自由浮動，那其波動性將會很大。而人民幣的不確定性與發達經濟體貨幣的不確定性是不同的。

相比於發達經濟體，對新興經濟體而言，經濟增長趨勢的衝擊比起商業周期的衝擊要更為重要。

而目前，中國經濟正受到與美國貿易摩擦的潛在衝擊。

PIIE 高級研究員 Chad Bown 在會上指出：「中美貿易摩擦一定會爆發，並且在未來幾個月內就會發生。」

他表示，美國已經對中國採取了很多的反傾銷、反補貼等短期措施，下一步美國還有可能啟用一些非常用的措施，例如以不公平貿易為由採用 301 條款、以國家安全為由採用 232 條款，以全球保障措施為由實行 201 條款。這些都主要是針對鐵、鋁、太陽能電池板等中國產能過剩的行業。

他指出，中國應當意識到，中國的改革在國際上是有外部性的。如果中國缺乏深化改革的動力，政府不減少市場干預，會將中美貿易關係甚至中國與全球的貿易關係帶入一個轉折點。

這樣的觀點得到了 PIIE 高級研究員 Jeff Schott 的認同。他也強調，隨著美國中期選舉的臨近，中美間貿易摩擦非常可能升級。儘管中國向美國出產的鋼鐵只占中國鋼鐵出口的 1%，但中國鋼鐵產量壓低了全球鋼鐵價格，對美國鋼鐵行業工人造成了傷害。現任美國商務部部長和美國貿易代表都是鋼鐵行業的專家，因此必然會在這個領域挑起爭端。

除了對人民幣匯率制度的探討，CF40 特邀成員，IMF 貨幣及資本市場局副局長何東指出，全球經濟增長和金融穩定正面臨風險。

2017-2019 年，市場將繼續追求殖利率，增加槓桿，波動性將處於低位。而 2020-2022 年，市場的避險情緒將升溫，波動性加劇，償債壓力加大。

『新聞來源／華爾街見聞』