交易比特幣 毀了身心健康

「比特幣大跌，我今天倒楣透了，」一位推特網站會員週三說道。

加密貨幣價格劇烈震盪，使得投資人飽受摧殘，Reddit’s 網站上因而上傳了一份貼文，目標在告知受創的加密貨幣投資人如何撥打美國國家自殺熱線電話。

週三下午為止，比特幣自上個月所創約 20000 美元高點，大跌了近 50%。

諾貝爾獎得主，耶魯大學經濟學教授席勒 (Robert Shiller) 稱，加密貨幣狂熱提供了對人類行為的一種深入研究。人類大腦對外界刺激如何反應，這項研究提供了寶貴的訊息。

對某些人而言，這項研究的結果令人失望。

研究顯示，加密貨幣交易員經歷的情緒反應，類似股市泡沫破滅時，投資人的反應。在價格大跌時，投資人面臨的影響，包括悲傷，憂慮，及恐慌錯亂。

加州大學教授 Joseph Engelberg 於 2014 年 10 月發表了一份報告，內容指出，當 S&P 500 指數大幅下跌，例如 1987 年股市崩盤，醫院住院人數明顯上升，尤其是身心健康受損病例。

該教授分析了由 1983 年至 2011 年，加州每所醫院的病人記錄，結果發現股市大跌與住院人數兩者具有高度相關性，尤其是心理疾病，包括憂慮，恐慌錯亂，或重度憂鬱。

「雖然我們的焦點在股市，但相同的邏輯亦適用於加密貨幣投資的漲跌，」Engelberg 說。「我預期若這個市場大幅下跌，將會導致某些投資人陷入嚴重沮喪，對健康造成明顯傷害。」