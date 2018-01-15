最讓上班族白眼翻到後腦勺的慣老闆語錄前5名

1111 人力銀行今 (15) 日發布「那些老闆教我的事 - 職場厚黑調查 」，根據 1111 人力銀行的調查，有將近 9 成的上班族自認遇過慣老闆，在職場上遭受過主管 / 老闆的不合理對待，最常遇到的不合理對待包括，被拗做雜事 (46.4%)、言語嘲諷 / 辱罵 (39.0%)、超時加班不給加班費 (38.0%)、精神壓力 / 被排擠 (37.3%)、被拗常態加班 (37.0%)。

慣老闆無處不在，但遭遇不合理對待，選擇吞下隱忍 (77.4%) 的上班族比例卻最高，但也有上班族選擇捍衛工作尊嚴，會在當下反擊 / 拒絕 (19.2%)；另外則有 2 成的上班族等待機會加倍奉還 (20.3%)，還有將近 1 成 5 會在臉書 po 文吐苦水 (14.6%)。

1111 人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，從數字來看，將近 9 成上班族遇過慣老闆，可見上班族感受到的不合理要求無所不在。調查也發現上班族願為五斗米折腰的時間並不長，遭受不合理對待，有超過 6 成上班族會離職，還有 3 成 4 的上班族會因此想離職。

而在遭受不合理對待的工作上，平均的從業時間只有 19.3 個月，大約 1 年半左右就會選擇離開。進一步分析，離開不合理對待工作的平均月薪是 38,967 元，顯見無論工作年資，在職場上都可能遇到慣老闆。進一步交叉分析，最常遭受不合理對待的產業以醫療業、不動產業與百貨販售業比例最高。

調查統計，上班族遇過慣老闆最瞎的一句話分別是景氣不好共體時艱 (36.5%)、公司給你學習成長的機會 (26.6%)、這個位置是責任制沒有加班費 (25.7%)、以及公司不怕請不到人 (21.2%)、公司會看表現來加薪 (20.1%)。