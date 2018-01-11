可能連鴻海員工都羨慕 華為要做這件事留住人才...

2017 年 7 月初，一篇「華為有員工絕望：房價漲太瘋 工作十年也買不起房」的文章，在網路上被不斷轉傳，讓高房價成為焦點。而這樣的聲音，華為高層聽見了。

綜合新浪科技、中國新聞網、北青報、櫻桃小房子報導，在 2018 年第一個周末，「華為低價給員工分房」的內部消息流出，讓騰訊員工也羨慕。因為華為東莞的員工福利房，只賣 8500 元人民幣 / 平米，低於市場價 70%

中國新聞網報導，華為的福利房，是為了留住員工，補償離開深圳的損失，對沖東莞房價上漲的風險。然而，華為打算蓋 3 萬套的房子，是否人人有房？

華為在東莞將提供 3 萬套員工住房。(截圖自新浪網)

從披露的消息看，包括 15-19 級 (包含操作族)，入職需滿足 3 年以上正式員工。採取積分排序形式，根據 13、14、15、16 四年績效，具體名單還需按照積分統計和排序最終確認。據華為內部人士透露，15 級至 19 級在華為屬於中層員工，一般入職 4 年以上﹔而高於 19 級的屬於管理人員，此次分房人群不包含他們。

截圖自新浪網

截圖顯示，華為此次提供 3 萬套員工住房，包括鬆山湖 2000 畝項目，預計 2 萬套﹔鬆山湖安居房項目 443 畝，預計 5500 套﹔湖畔花園 175 項目，預計 3000 套﹔華為鬆山湖南區公寓 115 畝，預計 2500 套公寓。

據了解，此次購房的房價為每平方米 8500 元人民幣，該價格明顯低於周邊 25000 元人民幣的均價。

不過按照規定，前 5 年是租賃，期滿後由員工購買 (員工擁有產權)，購買 5 年後方可轉讓，也就是相當於總共要 10 年後才能入市流通。有員工表示，該方案還在內部徵求意見中，不過可能與最終方案的出入不會很大。華為公司對此沒有做出回應。

中國新聞網報導指出，華為的「福利分房」，一舉三得：

圖：AFP

對企業來講，僅通過一套房就避免了人才流失過快造成的成本增加，華為一套房把核心員工買斷十年，有沒有感覺很划算？

討好了員工，公司還有便宜可賺。要注意人家的地可不是競拍來的，基本上是半買半送的。東莞政府為了搶奪華為，將松山湖最好的地塊給了華為。2016 年 11 月 18 日華為拿下的一塊面積為 6 萬平米的商服商住用地，樓面價才 2195 元 / 平米。2015 年 12 月 31 日，華為底價拿下了松山湖面積為 2.3 萬平米的商住用地，樓麵價僅為 1820 元 / 平米。

二三線城市憑藉低價土地優勢，爭搶更多的產業和人才，大企業來了，人才也來了，城市的經濟還愁搞不上去？城市發展了那自然房價就起來了，相比以後的巨大收益，這點讓利算什麼？

最受益的是員工。他們得到了房子，還有周邊的系列的配套設施，包括教育、醫療、社區服務等幾問題「一站式」解決，這是安居樂業的基礎。

據報導，華為分房，是個象徵，說明即使在東莞，以華為員工的薪酬買房也有點累，其他企業該怎麼辦？那些一線城市中數量龐大的中小企業「人才」怎麼辦？只能租房，請地方政府儘快租售同權，否則，中國製造業、服務業真的完蛋了。