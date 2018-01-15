導彈烏龍警報 夏威夷驚慄38分鐘 州長道歉議員究責

夏威夷民眾的手機周六 (13 日) 早上突然接到當局發出的警報短訊，稱有導彈來襲，叫民眾急找地方躲避。民眾收到後陷入恐慌，很多人急找避難所，有人嚇到哭出來。當局在 38 分鐘後才發出更正訊息，表示是誤會一場。夏威夷州日裔州長伊藝 (David Ige) 為此事公開道歉，表示因為一名工作人員按錯掣而誤發警報。當地議員不滿官方更正訊息動作太慢，要求究責。

綜合星島日報、香港文匯報報導，當地民眾於周六早上 8:07 接到手機短訊，全文以英文大楷寫道：「緊急警報。夏威夷有彈道導彈來襲威脅。立即找地方躲避。這不是演習。」電視台和電台也中斷正常廣播，改播出一段錄音講話：「留在室內。如果你在戶外，即時尋找建築物躲避。留在室內遠離窗戶。如果你正在駕車，泊在路旁，找建築物躲避及臥在地上。威脅解除時，我們會宣布。這不是演習。」

消息傳出後，民眾陷入恐慌。有正在開車的司機棄車逃走，有剛醒來的居民帶著一家老小躲進地下室，酒店裏和海灘上游客四處逃竄。夏威夷大學馬諾分校的學生們在校園內倉皇奔跑，尋找教室或掩護物。一名學生對記者說，超過 200 人湧入海洋科學樓教室裏，很多人甚至被嚇哭。在歐胡島，有民眾逃離建築物跑到街上，也有人走向多層停車場的地庫躲起來。

警報發出 10 分鐘後，夏威夷州緊急措施署通過其官方 Twitter 帳號澄清只是誤報，但大部分民眾正處於惶恐中，並沒有注意到網上社交平台的更正訊息。當局在 8 時 45 分才透過手機通知居民，全程 38 分鐘。

隸屬民主黨的夏威夷州州長伊藝 (David Ige) 下午召開記者會，為誤觸導彈攻擊警報造成「麻煩和混亂」致歉。他解釋，「烏龍」事件是緊急管理部門 3 名工作人員換班時，其中 1 人「按下了錯誤按鈕發出了警報」。美軍太平洋司令部證實沒有導彈來襲夏威夷。

夏威夷州緊急措施署全年無休，每天換班 3 次。其中 2 次交接班時，接班人員必須確認警報系統處於工作狀態，並在電腦界面點擊一個「試驗警報」按鈕。但一個值班人員點錯了「實時警報」按鈕，錯誤的警報訊息隨即發出。由於系統設計問題，他們在發錯警報後無法撤回或取消，夏威夷緊急措施署得徵求聯邦緊急事務管理局（FEMA）許可，才能取消警報和發出更正訊息。

伊藝說：「這是一宗不幸和令人遺憾的事件。我們會進行調查，改善程序，確保同類事件不會再發生。」美國聯邦通訊委員會已介入調查。

由於朝鮮半島局勢緊張，北韓去年聲稱成功試射射程遠至覆蓋美國的長程洲際導彈，夏威夷重啟空襲警報系統，並於去年 12 月試驗核子警報，是冷戰結束以來的第一次。一位夏威夷大學孔子學院的中國學者指出，夏威夷近期經常舉行防空演習，當地官員也談到遭導彈襲擊的可能性，因此很多人相信了這次錯誤的報警訊息。

雖然是虛驚一場，但第二次世界大戰期間，日軍偷襲夏威夷的「珍珠港事變」，是在周日上午發生；因此，在平靜的周末上午收到這樣的飛彈來襲警訊，有不少夏威夷居民表示，這讓他們聯想到珍珠港事變。