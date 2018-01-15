美股牛市進入後半程 終點到底還有多遠？

摘要：多家投行預計，美股今年將進入本輪牛市的後半程，並伴隨著明顯回調的可能和波動性的回歸。期指期權持倉數據顯示，部分投資者預計，三大股指或將在向下擊穿關鍵點位後出現顯著調整。

在市場樂觀情緒的推動下，截至上周五收盤，美國三大股指 2018 年第六次齊創收盤紀錄新高。

其中標普 500 漲幅 0.67%，為 2018 年第八次創收盤紀錄。道瓊斯漲幅 0.89%。那斯達克漲幅 0.68%。

美股的 2018：牛市繼續？

對於今年的美股趨勢，華爾街投行罕見地給出了幾乎一致看多的預期。

高盛認為，有四大因素將促成美股在 2018 年繼續牛市行情：1）川普稅改法案通過；2）2017 年美國股市的優秀表現；3）美國經濟高速增長；4）油價上漲。

隨著股市不斷創新高，一些買方的觀點也發生了變化。

傳奇價值投資者、GMO 資管聯合創始人 Jeremy Grantham 最近公開改口，稱當前這輪大漲有可能再延續兩年。他在最新一季的致投資者信中表示，目前美股正進入漫長牛市的膨脹期，那些不願錯過上漲機會而蜂擁入市的資金可能令股市發生「融漲」(melt-up)，股市在未來 6 個月到 2 年時間裡可能進一步走高，漲幅或高達 50%。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Mike Bell 也表示，健康的美國勞動力市場、歐洲寬鬆的信貸條件以及 2018 年股價進一步上漲的數據支持了股市進一步上漲的觀點。

但與此同時，投行們也基本認同，2018 年，美國將進入本輪牛市的後半程。

大摩認為，美國經濟和美國股市已經走到了本輪經濟擴張周期的後半程，美股將在 2018 年上半年見頂，稅改將會在第一季助推美股，但是後半年，隨著美國金融政策的收緊、經濟增速的放緩，長期處於低位的波動性將會重新出現大幅波動，而這也將是本輪牛市的終點。

花旗集團全球策略部門董事總經理 Mark Schofield 稱，現在說牛市結束還為時尚早，不過隨著預期殖利率觸及峰值，波動性開始攀升，風險回報比正在惡化。

有「新債王」之稱、管理逾 1000 億美元資產的 DoubleLine Capital 首席執行官 Jeffrey Gundlach 則直接持看跌態度。他預計，上半年標普 500 可能上漲 15%，但當它下跌時，它將回吐上半年的所有漲幅，並以負殖利率「收場」：「所有的經濟衰退指標都沒有衰退，這意味著它已經被 price-in 了」。Gundlach 進一步解釋稱，更高的利率是令股市走低的一個可能因素。如果 10 年期公債殖利率漲至 2.63% 上方，就可能傷及股市。

那麼，市場交易者們自己是如何判斷的呢？

空頭靜待期指跌穿支撐位

利用芝商所 Quikstrike 的 Weekly Option 工具查看 E - 迷你指數每周期權合約未平倉部位行權價格的最新分布發現，截至 1 月 10 日，標普 500 指數迷你期貨的空倉主要集中在 2675-2700 點區間內，道指和納指迷你期貨空倉則主要集中在 24850 點和 6530-6550 點區間內。

有趣的是，結合三大股指期貨的點位來看，截至 10 日，迷你股指期貨空倉較為集中的點位均低於期指當日收盤價。這可能意味著芝商所（CME Group）迷你股指期貨的投資者認為，當三大股指向下擊穿關鍵點位後，才能確定將有一波明顯回調。

『新聞來源／華爾街見聞』