回報率近4000% 美銀認股權證持有人賺翻！

美銀認股權證若買在最低檔，如今回報率近 4000%

一檔鮮為人知的美銀認股權證持有人可能要賺翻了！

在美股上週五首次漲逾履約價後，一系列美銀 TARP B 認股權證將取得回報。該證券於 2009 年金融危機之後發行，履約價為 30.79 美元。上週五美銀收在 31.19 美元，較前一日的 30.66 美元收漲。

該權證最近交易價格為 2.86 美元，觸及 6 年多來最高點，其發行價為 2.55 美元，在 2016 年曾重挫至不達 7 美分的歷史低點，若在該歷史低點買進，現在回報近 4000%。

密西根州財政部擁有 1000 萬份以上該權證，為該權證最大持有人，首次登記持有日為 2014 年 9 月 30 日，時價 96 美分，而該權證全部持有均價為 79 美分。億萬富豪對沖基金經理 John Paulson 以持有 900 萬份為該權證第二大持有人，Paulson & Co. 於 2010 年登記首次持有，平均買入價格為 2.53 美元。

該權證最初係透過問題資產救助計畫 (TARP) 發行給政府，爾後由美國財政部進行拍賣，但有 5 年多的時間其交易價格均不達 1 美元，顯示投資者對美銀股票能否達履約價心存質疑。

美銀股價 2016 年一度跌至 11.16 美元低檔，但隨後因升息和川普放寬監管的行動，投資者信心大增，股價上漲至近 3 倍的水準。