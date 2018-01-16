揭密中國麥當勞改名叫做金拱門的原因

香港 01 新聞 15 日報導，中信資本（下稱中信）2017 年收購了麥當勞中國後，決定將麥當勞中國更名為「金拱門」。這改名舉動的新聞在中國網路賺來 90 億次閱讀量，成為 2017 年最具宣傳效果的營銷。不過，中信資本董事長張懿宸 15 日透露，這是他一氣之下的決定。

張懿宸在亞洲金融論壇上透露，美國麥當勞總公司 (MCD-US) 不允許中信收購麥當勞後沿用原名，因此他一氣之下就將麥當勞中國叫做「金拱門」。張懿宸坦承，麥當勞中國改名為「金拱門」成為 2017 年互聯網上最轟動的營銷，但「本意根本不是營銷」。

麥當勞股價

張懿宸直言，「我原來想用別的名字，麥當勞不讓我用，我一氣之下就叫金拱門，最後有關這個的新聞在網上的閱讀量是 90 億次，平均每個中國人看到 6 篇有關改名字的各種各樣文章」。

麥當勞行政總裁張家茵去年 11 月受訪問表示，繼 2017 年 8 月，中信、凱雷入主麥當勞後，麥當勞品牌雖然沒變，但麥當勞美國從大股東變成了小股東，麥當勞中國成了特許經營商，商標可以繼續用，但在特許經營市場，營業執照使用不同名字是國際慣例，所以從法律的角度考慮，也需要改名。

至於為甚麼要改成「金拱門」，張家茵當時解釋，因為麥當勞標誌的形象設計，像兩道金色的拱門，公司內部就一直稱公司為 Golden Arches（金色拱門），巴西的麥當勞公司註冊名也是葡萄牙語的「金色拱門」，所以中國公司決定改名時就選用了中文翻譯的「金拱門」。

據《澎湃新聞》早前的報導，麥當勞（中國）有限公司已於 2017 年 10 月 12 日正式更名為金拱門（中國）有限公司，各地分公司也正陸續更名。新成立的麥當勞中國將運營和管理麥當勞在中國和香港的業務，並決定加速擴張，計劃 5 年內增開門店 2000 家，三四線城市覆蓋率提高 10%。