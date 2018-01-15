2018年好的開始是成功的一半 美股照這樣漲法 年化報酬率達193%

美股 2018 年開年以來幾乎日日創新高，本周進入超級財報周，分析師預期，第 4 季財報獲利將呈 2 位數成長，若以今年以來強勁的漲幅來樂觀估算，2018 年的年化報酬率將可達到驚人的 193%，重演 2017 年的牛市盛況。

FactSet 分析師 John Butters 表示，分析師們目前普遍預期 第 4 季標普 500 大企業去年第 4 季盈餘將成長 10.2%，為 2011 年以來表現次佳，而且考量企業業績普遍高於預期下，實際獲利成長的幅度還可能拉高到接近 14％。

Butters 甚至還預期，標準普爾 500 指數 11 大產業第 4 季獲利和營收都將正成長，為 2011 年第 3 季以來首見。

減稅利多題材擴散

策略分析師強調，管理層對稅收改革的樂觀回應可能比實際獲利數字更為重要。以摩根大通（JPM-US）為例，上周五召開的電話會議上，大部分時間都在討論減稅將如何影響銀行未來的資產負債表。

美股在減稅題材的帶動下，2018 年開年的這兩周以來，幾乎天天創新高，分析師甚至樂觀預期 2018 年可能重演 2017 年的牛市盛況。

Raymond James 市場策略分析師 Andrew Adams 報告中指出，「重演 2017 年牛市的樂觀預期」，讓投資人對美股抱持還能再創新高的想法，繼續抱股不賣，即使標普指數的相對強弱指數已經出現 38 年來最大超買跡象，隨時可能出現回落，但即使如此，目前仍未有任何重大利空顯示需要拋售股票。

亞當斯表示，由於相對強弱指數，標準普爾 500 指數是 38 年來最大的超買指數，隨時可能出現回落。即便如此，他說，沒有任何事情表明即將出現重大拋售。

2018 年前兩周出現超買

今年開年美股報喜，道瓊指數上漲 4.4％，標普 500 指數上漲 4.2％，創下自 2003 年以來前 9 個交易日的最大漲幅；而 Nasdaq 指數上漲 5.2％，也是 2004 年以來表現最佳。

根據 Instinet LLC 的技術策略師 Frank Cappelleri 的說法，如果美股繼續以此漲幅前進，預估標普 500 指數 2018 年的年化報酬率將高達 193%。

Cappelleri 誇大的樂觀估計，其實是突顯潛在的風險危機， 如果美股真要以此速度上漲，意味著市場過度追漲，恐怕存有反轉下跌的風險。

美股 RSI 周線出現 1980 年以來最嚴重超買。

本周美股進入超級財報周，將有 28 檔標普 500 指數成分股公布季報、其中包括 4 檔道瓊指數成分股，據 Bloomberg 估算，2017 年第 4 季標普 500 指數企業獲利成長可望由 6.9% 進一步拉高到 11.9%。

美股本周預定公布財報的重量級企業分別有：花旗 (C-US)、美國銀行 (BAC-US)、高盛 (GS-US)，聯合健康保險 (UNH-US)、摩根士丹利 (MS-US)、美國運通 (AXP-US)、IBM(IBM-US)。