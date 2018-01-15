中國創新投資擬收購全美能源公司部分股權

路透報導，主要從事新能源電池等業務的中國創新投資有限公司 (1217.HK)12 日宣布，該公司與擁有可充電鋰硫電池技術的全美能源公司(Power Energy Solutions, Inc.) 簽署一份投資框架協議，擬收購或認購對方部分股權。根據框架協定，中國創新投資擬通過支付現金、發行可換股債券或以組合的方式支付收購代價，具體交易對價及條款，將結合該公司對全美能源公司盡職調查結果和協力廠商獨立評估進行確定。該公司在聯交所的聲中表示，「各方同意簽署本框架協議後，各方開展合作，盡力在本協定簽署後六個月以內簽署正式協定。」



全美能源公司是一家依據美國加州法律註冊成立的公司，公司的可充電鋰硫電池技術，可以將現有鋰電池的容量最多提高 80%，矽 - 碳陽極材料的每克容量可達 1,200 毫安培培時 (1200mAh/g)，是現有石墨陽極材料的三倍，通過結合使用硫化鋰 - 碳陰極材料，將製造出比現有鋰電池容量最多高出 80% 即每千克 450 瓦時(450Wh/kg) 的新型可充電鋰硫電池。



中國創新投資股價 12 日以平盤作收，報 0.026 港幣。



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