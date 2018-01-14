債市風暴暗涌 高盛警告稱美國2018年發債量至少翻倍

摘要：高盛預計，未來四年，稅改將令美國財政赤字每年平均增超 2000 億美元，且國會可能會批准大量新的支出方案。2018 財年，美國財政凈借款年增率將翻倍至超兆美元。

繼聯準會「三號人物」杜德利表達了對美國財政狀況的擔憂後，高盛也對美國的債務負擔發出警告。

在 12 日的最新報告中高盛指出，以下三個原因將導致美公債務上升，公債供應將猛增超 100%：

預計在未來四年內，稅改每年平均將增加超過 2000 億美元財政赤字，並且國會可能會批准大量新的支出方案。

聯準會縮表將增加財政部向公眾發行的公債數量。

一旦長期的債務上限被暫停，美國財政部的現金餘額可能會增加約 2000 億美元，這也增加了額外借款的必要性。

基於以上因素，高盛預計，美國財政凈借款將從 2017 財年的 4880 億美元增加至 2018 財年的 10300 億美元，並且 2019 財年的凈借款也將處於類似水平。融資需求的增加可能會通過短期公債和附息債券的發行來滿足。

高盛預計，美國財政部將在二月份公布季度發展計劃時宣布借款需求的「大幅增加」。

金融部落格 ZeroHedge 對此點評稱：

高盛沒有說明的是，一方面，美國公債供應將翻倍；另一方面，聯準會打算繼續縮表、歐洲和日本央行將縮減 QE，且全球通膨預期將持續回升，在這種情況下，利率會如何變化。

高盛沒有說明，當越來越多的央行開始擺脫債務貨幣化時，誰會成為這場債務海嘯的邊際買家。

華爾街見聞此前提及，在周四的演講中，聯準會「三號人物」、即將在夏天卸任的紐約聯儲主席杜德利重點警告了經濟過熱和財政穩定性風險：

現有的財政政策，比上個商業周期末尾時還要差。

杜德利稱，美國財政政策「正處於不可持續的路徑」。在已經面臨諸多壓力的情況下，朗普稅改、持續擴張的財政政策將進一步加劇美國的長期財政負擔。忽略平衡預算赤字存在推漲長期利率的風險，既擠壓了私營領域投資，也與擴大資本支出的願景相互衝突（因為償債成本更高），更不利於美國的國家信用。

即將退休的聯準會主席葉倫此前也表達過類似觀點。在去年 11 月底的國會聽證中，葉倫表達了對公共債務激增的擔憂：「美國目前大約 75% 的債務占 GDP 水平雖然不令人害怕，但也不低，這種事應該讓人們夜不能寐。」

『新聞來源／華爾街見聞』