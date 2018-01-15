列港澳台西藏為國家 又有24家外企被點名 萬豪遭關網一周

曝光外企「分裂國家」行動進一步擴大。近日，萬豪國際 (MAR-US)、達美航空 (DAL-US)、美敦力 (MDT-US) 等多家知名外企陸續被網友揭露，在網絡、APP 平台把港澳台及西藏列為「國家」，其中萬豪國際遭到關閉網站一周的嚴厲處罰。

據《澎湃新聞》報導，截至周六 (13 日) 止，全球 3 大航空聯盟中仍有約 24 家外國航空公司，包括美國聯合航空 (UAL-US)、荷蘭皇家航空、法國航空、俄羅斯航空、沙烏地阿拉伯航空等公司官網存在將港澳台地區列為「國家」的現象，其中奧地利航空英文官網在國家選項有中華民國台灣 (Taiwan, Republic of China)。

中國民航局立刻回應對此事「高度關注」，再次要求所有經營至中國航線的外國航空公司立即對官網、APP 及等宣傳途徑開展自查，並且立刻加以整改。民航局還稱將會核查整改結果，對不符合法規的外國航空公司將依法採取進一步措施。

這場風暴由美國連鎖酒店萬豪國際集團引發。萬豪被發現在發給中國會員的郵件中，將香港、澳門、台灣、西藏等列入「國家」一欄，旗下 twitter 帳號還給藏獨帳號的一篇帖文點讚。萬豪官網遭勒令關停，被上海黃浦官方以違反《網絡安全法》和《廣告法》立案調查，萬豪數度道歉，甚至連總裁兼 CEO 蘇安勵也出來致歉。

萬豪國際被關網一周，官網上刊出道歉文。

2016 年萬豪收購喜達屋酒店集團之後，成為全球規模最大的酒店集團，擁有萬豪、麗思卡爾頓、威斯汀、喜來登等 30 個酒店品牌、超過 4000 家酒店，遍佈全球 74 個國家和地區。萬豪進入中國也有 20 年左右，去年還宣佈未來計畫在亞太地區新增超過 100 家豪華酒店，中國市場將占一半左右。

萬豪國際股價

除了萬豪酒店之外，ZARA、美敦力、達美航空、可口可樂 (KO-US)、巴寶莉 (Burbery)、香奈兒 (Chanel)、普拉達 (PRODA)、寶格麗 (BVLGARI)、卡地亞 (Cartier)、梵克雅寶 (Van Cleef & Arpels) 等跨國公司的中國官網也陸續被發現，將台灣、香港列為「國家」，此後至少 24 家外國航空公司也被揭發存在這一現象。

中國輿論立刻口誅筆伐，甚至炮轟這是「吃中國的飯、砸中國的鍋」的可恥行徑。《人民日報》評論甚至警告萬豪，稱「中國人民有比海洋、天空更為寬廣的胸懷，但我們的眼睛裡也決空不下沙子」。國家的主權、民族的感情，是一道醒目的原則「紅線」，不容挑戰和觸碰。越過，就要付出代價。

評論並點名美聯社等西方媒體，在報導萬豪事件時，僅選擇性地強調，中國官方及民間對台灣、香港、澳門、西藏等涉及主權的問題極為敏感，而不情願指出問題的本質是那些外企不憚傷害別國人民感情的「政治傲慢」。

新華社旗下的「新華國際頭條」微信公眾號還引述中共領導人鄧小平的名言：「主權不是一個可以討論的問題」。

中國外交部、國家民航局、國家旅遊局、上海網信辦紛紛出手，勒令外企展開自查整改。外交部發言人強調：「在華經營的外國企業也應當尊重中國的主權和領土完整，遵守中國法律，尊重中國人民民族感情。」

大陸「反分裂」風潮掃到 ZARA。 (圖：AFP)

外企踩中國紅線的下場幾乎不太好。2008 年汶川地震期間，代言迪奧化妝品 (Dior) 的美國影星莎朗 ‧ 史東 (Sharon Stone)，宣稱汶川地震是「天譴」，引發全中國的公憤，最後迪奧鄭重道歉，並迅速撤換莎朗 ‧ 史東代言的廣告。

此外，日本 APA 集團拒不撤右翼書籍，否認慰安婦和南京大屠殺，甚至揚言「能憑這件事刷出知名度彌補虧損」，結果引發中國遊客不滿，各大線上旅網站下架 APA 集團 400 餘家酒店。

這類現象其實存在已久，為何如今才出手？《星島日報》報導，改革開放之初，中國缺乏資金、技術，對外資無任歡迎。一些外企即使「犯忌」，官方也大多睜隻眼閉隻眼，沒有刻意追究。

隨著中國崛起，國力僅次於美國，外交上告別韜光養晦，特別是中共十九大宣布進入「新時代」，民族自豪感空前，中國對外資的態度逐步調整，不僅要求投資要有質量，也要求他們必須遵守中國法律，尊重中國的國家安全、主權和領土完整。

2017 年，由於南韓樂天集團，提供土地給軍方部署「薩德」(THAAD) 反導彈系統，北京已經小試牛刀，逼使這家零售業巨擘，關閉了其在中國的 80 多家門店。此次網上「反分裂風暴」，其實就是給外企上一堂「一個中國」的課，警告他們不得挑戰這一政治底線，同時藉此清理整治在華外國公司的「犯忌」現象，對內則進行反分裂、愛國教育。

正如蘋果公司 (AAPL-US) 首席執行長庫克，去年底在廣州《財富》全球論壇上所說：「當你到一個國家，進入一個市場，就要遵守該國的法律法規」，包括港資在內的外企進軍中國市場，除了必須遵守法律，也要保持政治警覺性，了解官方的一些政治禁忌，守住底線，無謂踩地雷。