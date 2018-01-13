i世代已進入職場半年 你準備好了嗎？

2017 年暑假為第一波 i 世代 (或滑世代)，進入職場的時段。在大多數企業在還未完全調試千禧世代的性格時，又必須開始適應一個新世代的來臨。然而，新調查發現 i 世代將更配合職場需求，應讓僱主松一口氣。

各世代區別

據美國 2016 年高三學生的調查顯示，i 世代的他們有 55% 願意加班，比 2004 年調查的千禧世代意願多了 44%。同時，與千禧世代不同，i 世代人即使有錢也希望可以一輩子工作下去。聖地牙哥州立大學教授 Jean Twenge 認為，在經歷了多次的金融危機，i 世代較無「經濟安全感」，因此對於工作抱持著「認命」的態度。

Twenge 發現，千禧世代人較有自信，在工作場合需要上司的讚美，而 i 世代人在缺乏自信下害怕犯錯，更需要上司的肯定。面臨敢於創業的千禧世代來說，i 世代人往往沒有安全感，較偏向於在企業內部就業。1987 年的調查發現當時有 48% 的人希望創業，而這個數字於 2016 年掉至 30%。

在手機時代成長的 i 世代人也較偏向於「行動交往」，數據顯示，i 世代對於「可以與人接觸」或「可以交朋友」的工作場合創歷史新低，而 i 世代的社交能力也是過去幾個世代最低的。