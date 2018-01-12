聯電反擊美光 在中國提起侵權訴訟求償12.4億元

晶圓代工大廠聯電 (2303-TW) 今(12)日公告，在中國大陸法院針對美光提起侵權訴訟，並求償人民幣 2.7 億元(約新台幣 12.4 億元)。

聯電表示，美光製造、生產、銷售的 Crucial DDR4 2400 8G 筆記型電腦記憶體、Crucial MX300 2.5-inch SSD 525GB 固態硬碟與七彩虹 iGame1080 烈焰戰神 X-8GD5X 顯卡中的顯卡存儲晶片，涉嫌侵害聯電大陸專利。

聯電指出，為維護權益，已在今日按不同侵權產品，分別向福州市中級人民法院遞狀，對美光半導體 (西安)、美光半導體銷售 (上海)、廈門市思明區信通源電腦經營部、廈門安泰勝電子科技公司提起訴訟，共計 3 件訴訟。

聯電強調，已請求法院判令前述被告公司，停止製造、加工、進口、銷售、許諾銷售被訴侵權產品的行為，銷毀全部庫存及相關模具與工具，並請求美光公司於 3 件訴訟各賠償人民幣 9000 萬元，共計人民幣 2.7 億元。

根據聯電訴訟內容指出，聯電要求美光銷毀所有庫存、模具與相關生產工具，聯電強調，公司長期投入大量資源及人力，研發半導體製造技術，其成果可用於邏輯晶片或記憶體晶片 (DRAM)，歷年來已在各國提出申請，獲得多項專利，並不斷關注公司專利在市場上之狀況。

聯電表示，公司在自有技術基礎上，研發團隊持續並積極精進各項研發成果，對於同業，公司也本於公平競爭、友善合作立場，共同研發或授權技術。

聯電重申，美光是美國國際知名公司，在最近 1 年對聯電動作頻頻，明顯將其與離職員工間的爭議，渲染成企業間侵害行為，並在美國本土對聯電興訟。經公司深入檢視，發現有美光公司在大陸地區銷售之產品確實侵害本公司專利權，因而在大陸地區進行專利侵權訴訟，期能獲得公正裁判。