〈聯合再生實力增〉力拚合併後隔年獲利 5年後營收翻倍上看千億元

由新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 合併的聯合再生能源公司，將於今年第 3 季成軍，3 家公司合併後首年營收預估約 500 億元，5 年後挑戰年營收 900 億至 1000 億元，市場人士預估，以目前營運策略來看，5 年後聯合再生能源年獲利可望達 50 億元。

3 家公司今日召開記者會，說明獲國發基金通過注資，將擔任新公司執行長的昱晶總經理潘文輝表示，很幸運能在 3 個月內得到政府認可，參與改造計畫，這對台灣太陽能產業來說是再造的機會，以往台灣市場非常小，在新政府上任以來，訂定明確的再生能源政策目標，對內需市場的發展是相當好的機會。

潘文輝表示，聯合再生能源將走至下游的模組系統業務，盼能到世界各地做太陽能電站，以台灣企業國際化非常早來看，「我不相信我們做不到」，且目前新日光與昱晶旗下系統公司都已具一定發展基礎與系統開發經驗，也在國外併購或組織幾家公司，盼在未來 5 年內，每年都能建置 1GW 的太陽能電站。

以太陽能矽晶圓來說，潘文輝指出，台廠擁有工業電費低廉、長晶技術強等優勢，且隨著金剛線切片漸為趨勢，台廠升級後也可望提升切片效率，新公司成軍後，將匯集 3 家公司人才，秉持優化產能與創造差異化這 2 項基本原則，找出新的差異化立足點。

合併後將負責新公司模組與系統業務的新日光總經理沈維鈞則點出三合一的 3 項優勢，第一，3 家公司目前在單晶與多晶電池上，各自擁有優異技術，在電池技術提升加持下，模組也將具有優勢；第二，合併後將為國內太陽能產業垂直整合最完整的公司，可將優先導入的先進模組產品，放到自家系統上使用；第三，去年 3 家公司電池出貨量加總市佔率為國內最高，品牌優勢可期。他也透露，不排除未來在美國設電池廠。

據 3 家公司規劃，合併後首年年營收將達 500 億元，目標為合併後隔年、也就是 2019 年成功獲利，預估到了第 5 年，年營收可望達 900 億至 1000 億元，其中一半營收來自系統業務、另一半來自模組與電池業務。市場人士預估，從新公司的營運模式來看，5 年後就算電池業務打平，光靠模組與系統業務獲利就可達 50 億元。

3 家公司原預計新公司太陽能電池產能將達 5GW (10 億瓦)，不過，待相關資金順利進駐後，優化厚的電池總產能可望提升至 6.2GW，合併後的模組產能第一階段將先擴充至 1GW，第二階段將再進一步提升至 3GW。另外，矽晶圓與系統產能預期各 1GW。

新日光董事長洪傳獻在記者會上多次強調，三合一之後並非外界所言的「電池大聯盟」，「如果是電池大聯盟是不會成功的」，合併後將完成垂直整合，納入各家公司自身優勢，發揮垂直整合產生的綜效，並優化設備、降低成本，此舉也能讓擺脫長約與老舊設備等包袱，以嶄新姿態重新出發。

新日光去年前 3 季合併營收 68.49 億元，年減 48.84%，稅後淨損 35.67 億元，每股虧損 3.51 元。昱晶去年前 3 季合併營收 103.98 億元，年減 10.93%，稅後虧損 11.17 億元，每股虧損 2.2 元。昇陽科去年前 3 季合併營收 48.74 億元，年減 38.15%，稅後虧損 7.7 億元，每股虧損 2.07 元。