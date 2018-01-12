【港股午評】內銀股接力 惟匯控(00005-HK)回軟

港股實在是升勢停不了，大市在早段曾錄得逾200點升幅，其後升幅回落至不足100點。此種高開低走的情況在過去數日交易日均有發生，反映出目前投資者抱持一種舉旗不定的情況，預料再創新高之前，大市仍會處於反覆之勢，投資者不宜太進取。

恆生指數中午收市報31211點，升91點；國企指數中午收市報12399點，升103點，成交額為744.88億元。

今日由內銀股領軍推動大市再創自2007年10月底以來新高，三大中資銀行股中，有兩間錄得逾1%升幅。內銀股一向是投資者鍾情對象，至於是否由北水帶動內銀股上揚？仍要視乎午後表現，若內銀股仍是投資者鍾情對象，預料這種升勢仍會持續一段時間。至於是否足以帶動港股創下超過日本股市的連升紀錄，則不得而知。無疑內銀及內險等行業類別，投資者認識會較深，有助相關股份可以持續一個較長升勢，可是從今日匯豐控股(00005-HK)走勢，已反映出縱使是熱門或是高知名度的股份，亦難免下跌。所以投資者絕不要過份掉之輕心。

昨日低收的騰訊控股(00700-HK)今日回升，但是升幅卻逐步收窄，半日升幅略多於0.5%。騰訊半日升幅收窄，相信只是投資者在高位略為減持，而非全面看淡騰訊，無需太驚慌。

油股今日普遍上揚，這當然貿油價攀升有關，布蘭特期油更是看2015年以來，每桶油價高見70美元。本來今早預期油服股會跑贏油股，結果是油股擁有較佳表現。至於油股是否可以繼續上揚，便取決於油價往後一段時間表現。

昨日勁升逾9%的舜宇光學(02382-HK)今日回軟，並不令人意外，而手機設備股今早普遍處於弱勢，投資者今日不宜考慮撈底。又或者應該這樣說，今日手機設備股調整幅度未見太深，又何必考慮是否入市撈底。

醫藥股今日表現強勢，多隻醫藥股錄得4%或以上升幅，醫藥股升勢是否持續？不知道。

2018年1月12日中午12時48分

文﹕張偉倫

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