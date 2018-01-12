大商所與證監會全部38家派出機構簽署監管協作備忘錄

近日獲悉，大商所已與證監會全部38家派出機構簽署監管協作備忘錄，包括36家證監局和2家專員辦。

多年來，大商所與證監會派出機構通過協作監管和聯合稽查辦案，已成功查處、打擊了多例違法案件。如“膠合板1502合約價格操縱案”、“編造、傳播雞蛋相關虛假信息案”等均是雙方相互配合查處的較為典型的期貨市場違法案件。

在加強協作監管的同時，大商所還與證監會派出機構通過聯合舉辦會議、開展調研等活動，幫助實體企業了解期貨市場功能，引導企業利用期貨工具開展風險管理，切實、有效地服務當地實體經濟發展。此外，交易所與證監會派出機構的合作也將為期貨新品種的研究開發提供更多便利。

記者了解到，下一步，大商所將進一步落實監管協作備忘錄相關内容，在中國證監會的領導下，持續加強與證監會各家派出機構在案件調查、新品種研發、市場培育、投資者教育保護、内部人員學習交流等方面開展有效合作，推動交易所自律監管和派出機構行政監管的結合。

來源：證券時報

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