大摩：稅改時機點「太可怕」年中市場營收品質恐下降

大摩 (Morgan Stanley) 的首席美國股票策略師 Mike Wilson 表示，S&P 500 指數今年上半年可能達到 3000 點，但他預計股市下半年的營收品質將下降，部分原因是他形容為「可怕」的稅改時機點。

Wilson 在《CNBC》的節目中表示，參議院最初討論將延緩稅改時機，他認為這是聰明的決策，但後來還是提前執行，而種種政治因素造成影響，他形容兩者「就像在燃燒的火焰上噴射天然氣一樣，縮短了循環週期。」

Wilson 預測 S&P 500 的基準情況為在 2750 點，而目前已超過此目標，他表示：「我認為市場在上半年會超過預期目標，我們的牛市預測為 3000 點，上半年有望達成，而在下半年，市場會進入較差的營收品質成長。」

他認為營業利潤在 2018 年將達到高峰，之後開始下滑，而收益將繼續上漲，他指出，今年企業收益增加原因，與過去兩年不同，之前主要因為市場擴張，而營收增加但營業利潤卻下滑的情況，則是他形容的營收品質下降。

他相信稅改的影響，已經開始多少定價於市場，所以股市表現良好，他不會太激動，但其他輔助市場成長的因素，如工資上漲、投資量增加與紅利獎金等，他尚未開始思考它們的定價影響，這些因素將使今年的投資變得非常有趣。

Morgan Stanley 2018 年最看好的行業是能源、金融、工業和技術。