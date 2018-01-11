穆迪警告：川普稅改將威脅美國主權信用評級

摘要：全球三大評級機構中，穆迪首先對川普稅改衝擊發出警告，稱稅改對於美國主權信用評級會帶來負面影響。「減稅可能只會帶動美國 GDP 多增長 0.1% 左右。但由於既沒有財政收入增長，也沒有財政支出削減，美國的債務占 GDP 比例將會上升，償債能力也將大打折扣。」

全球三大評級機構中，穆迪首先針對美國稅改的衝擊發出警告，稱稅改對於美國主權信用評級會帶來負面影響。

穆迪在一份報告中表示，考慮到美國企業和個人對於減稅後省下的資金如何使用的情況，我們認為美國稅改對於經濟增長的推動作用是非常溫和的，其對經濟的帶動效應不太可能抵消政府財政赤字所帶來的阻力。減稅可能只會帶動美國 GDP 多增長 0.1% 左右。

穆迪認為，美國稅改會在未來十年間至少造成 1.5 兆美元的財政赤字。而由於減稅本身並沒有辦法彌補稅收缺口，近期內也沒有相應的支出削減計劃來抵消財政收入的減少，所以降低美公債務規模的任務將更具挑戰性。此外，由於既沒有財政收入增長，也沒有財政支出削減，美國的債務占 GDP 比例將會上升，償債能力也將大打折扣。

如圖所示，穆迪預計美公債務占 GDP 規模還將繼續上升：

（圖片來自穆迪評級）

美國 10 年期公債殖利率昨天一度觸及 10 個月新高。此前彭博援引中國一位匿名官員表示，「在外匯存底配置中，目前相比於其他資產來講，美國公債的吸引力並沒有那麼大，此外兩國貿易關繫緊張可能也會放慢購買美國公債的速率。」

目前美國公債 CDS 的交易價格是德國公債 CDS 價格的 1.7 倍，也創下近 9 年以來的最高水平。這意味著該數據已經高於 2013 年美國政府關門以及 2015 年美公債務上限時達到的高點，此前這一數據在 08 年金融危機時曾接近 2.5 倍。

（圖片來自 Zerohedge）

『新聞來源／華爾街見聞』