美12月份破產潮創新高 都怪稅改案？

據《美國破產協會》(American Bankruptcy Institute，ABI) 報導，2017 十二月底美國宣佈破產的企業高達 699 件，比 2016 年同期的 362 件，出現了翻倍成長，而這也是自 2008 年金融危機以來最高的年增率 YoY 數字。

據了解，企業往往會「選擇」於稅務季節 - 也就是上半年 1 月份至 5 月份之間 - 來宣佈破產。ABI 數據顯示 12 月份通常不是宣佈破產的「季節」，然而，2017 年的 12 月破產數量卻大量增加。美國 12 月份宣佈破產的企業數量也較 11 月份提升了 61%，而前 5 年的平均值則是 8.7% 的負成長。

按月算美國宣佈破產數量 / 圖：Wolfstreet

在一個正常的「破產保護宣誓」(Chapter 11) 中，宣佈破產的企業需重整債務，結清庫存。

Wolf Street 創辦人 Wolf Richter 懷疑，是否因為近期美國零售業倒閉的影響，導致美國破產潮出現提升，因零售業通常不會於生意最好的 12 月宣佈破產，反而是應該是在聖誕消費季大撈一筆。

Richter 剖析，這波「美企破產潮」的原因，可能就在於新的稅改案之上，因為這使得破產企業可使用 2017 年的 35% 稅率，來讓政府負擔這筆金額，以免以 2018 年的 21% 稅率計算，這節省了清算時 14% 的總債務資金。

而對於未來是否還是會有相似的案例發生，Richter 預計，2017 年 12 月的破產潮為歷史性的一次，未來發生的幾率非常小。ABI 顯示的數據中，年破產率也只提升了 2% 至 3025 起，似乎也證明了這一點。