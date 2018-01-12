亞馬遜小心了！川普再次表態支持「網路稅」

美國總統川普再次重申應設立「網路稅」，抨擊亞馬遜未繳該付的稅款，對郵政服務和其他零售業不公平，但川普背後用意是想把苗頭對準亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos)，基於不喜歡《華盛頓郵報》的報導。

川普於 10 日表示：「網路本就應該開始繳付銷售稅，不然對全國各地因為網路而停業的零售業，其實非常不公平。」同時，他再次指出，亞馬遜 (AMZN-US) 對美國郵局 有很大的影響，因為線上訂單太多。

川普在去年 12 月曾推文：「為什麼每年損失數十億美元的美國郵局，運送亞馬遜和其他公司的包裹，收費這麼便宜，讓亞馬遜變得更有錢，然後郵局變得更笨更窮，應該收費更高的。」

川普針對郵局收取亞馬遜的資費推文

僅管川普高調威脅電商巨擘亞馬遜，GBH Insights 的科技研究長 Daniel Ives 認為，川普只是在帶風向討安慰，網路稅實際上通過的機率很低。

大家認為，川普這樣做是想跟貝佐斯作對，因為貝佐斯旗下的《華盛頓郵報》 (The Washington Post) ，常針對川普發表負面新聞，而川普曾多次在推特抨擊《華盛頓郵報》，稱其為假新聞媒體。

川普認為貝佐斯買下華盛頓郵報是為了亞馬遜

「虧損很大的華盛頓郵報，是貝佐斯所擁有的，他買下的目的是讓不賺錢的亞馬遜，可以省點稅。」

而實際上，亞馬遜已從去年 4 月 1 日起，開始向全美所有平台上直接販售給消費者的商品，收取銷售稅，但是公司曾收到各別州別的訴狀，指控亞馬遜允許第 3 方供應商，收取不同等級的銷售稅。