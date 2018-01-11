元大債券ETF占比近7成 元大多元債券ETF傘型基金1/16前募集再下一城

元大債券 ETF 總規模為市場上最大，占比近 7 成，繼 2017 年 1 月由元大投信打頭陣，領先發行國內首檔美債 20 年 ETF 之後，帶動台灣債券 ETF 蓬勃發展。2018 年 1 月 11 日起，元大投信再以多元債券 ETF 傘型基金開場，包含元大投資級公司債 (00720B)、元大中國債 3-5(00721B)、元大美債 1-3(00719B)，分別適合做為核心息收資產、人民幣債券投資、靈活美元收益的新選擇。

元大投信執行副總黃昭棠指出，過去債券被視為大型機構法人的投資工具，但元大投信開啟國內債券 ETF 新紀元，讓一般投資人可以在台灣證券交易所交易時間買賣債券 ETF，具備方便操作、快速布局、成本較直接購買債券較低的特色，儼然成為資產配置中固本收息的金融商品之一，預期今年債券 ETF 檔數可望持續增加，類型也將趨向多元化發展。

根據台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心統計到 2017 年 12 月 31 日已經有 17 檔債券 ETF 掛牌，規模達 377.46 億台幣，其中元大債券 ETF 總規模最大，占比 68.78%。產品線從長天期美債 ETF，延伸至美國短債、投資級公司債、中國國債及政策性金融債標的，投資人可藉以參與匯率、債券資本利得，並有享有利息收益，投資人還可參考元大債券 ETF 各產品收益分配時間，打造自己的收益來源。

元大投資級公司債 ETF & 中國債 3-5ETF 擬任基金經理人張勝原說明，債券種類主要分為政府公債、投資等級債、綜合債、新興市場債、高收益債等，一般說來，投資等級債表現介於美國公債與高收益債之間，受景氣擴張與收縮的影響性較低，適合長期投資人持有。元大投資級公司債 ETF 專注於長天期 20 年期以上的 BBB 級信評公司債以期提高殖利率，並保有較高的信用品質，觀察彭博巴克萊美國 20 + 年期 BBB 公司債流動性指數殖利率達 4.47%(截至 2017/12/29)，且依標準普爾信評公司統計，1981 年至 2016 年，BBB 級債券平均違約率為 0.2%，在 2008 年金融海嘯期間也只有 0.5%。成分債券多為美國知名企業，70% 以上為 S&P500 成分股發行人，流動性較佳。

元大中國債 3-5 年 ETF 為國內首檔投資人民幣債券 ETF，專注於 3 到 5 年期中國國債與三家政策性銀行 (中國國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行) 債券 ETF，標普信評達 A+，為中國境內債券信評最高的資產，彭博巴克萊中國國債及政策性金融債 3-5 年期債券指數收益率為 4.34%(截至 2017/12/29)。根據 WIND 資訊，國債與政策性金融債發行量佔市場比重達 35.9%，流動性亦佳。可作為短期人民幣匯率看升工具，中國國債殖利率曲線扁平，3 到 5 年期債券承擔較低波動，而且 ETF 採年配息，提供投資人實現帳上利息所得。

針對美國政府債券市場，元大投信在推出美債 20 年、美債 7-10 年 ETF 後，再拓展元大美債 1-3 年 ETF，透過持有短年期美國公債，可提供投資人作為免換匯，又能快速參與美元升值的投資工具。元大美債 1-3ETF 擬任基金經理人周宜縉說明，美國政府債券穆迪信評達 Aaa，ICE 美國政府 1-3 年期債券指數殖利率達 1.89%(截至 2017/12/29)，投資收益率好於美元存款，交易成本低，可作為帳上現金增益工具。