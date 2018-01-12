【統一投信】亞洲三雄吸目光 中國雙印看好

新年度開始，全球資金重新布局，根據彭博資訊統計，今年來主要新興亞股合計獲外資淨買超 33 億美元，亞幣維持相對強勢，亞股也在資金推動下全面走揚。

統一亞洲大金磚基金經理人林韋達表示，2018 年在亞股仍宜維持高水位，其中有三大吸引全球投資目光的股市值得關注，分別是今年中正式加入 MSCI 指數的中國 A 股，全球經濟成長率最高、政策鬆綁吸引外資的印度股市，以及評等屢獲調升、受惠原物料上漲的印尼股市。投資策略上，藉由跨產業分散配置，聚焦具備堅實競爭力的龍頭公司長期持有，以達到降低非系統性風險目標。

林韋達指出，A 股在今年中正式納入 MSCI 指數後，有望吸引全球投資目光再投向大陸股市，A 股及港股開年以來表現特別強勢，主要即在反應這項最重要的利多。因應未來外資進入中國股市的投資偏好，以及產業大者恆大的趨勢，預期大白馬股將持續在主流場上奔馳。

今年中國及香港股市主要看好三大投資方向，一、稀缺性極高及長期業績展望前景佳之白酒龍頭公司；二、網路科技及社交遊戲龍頭股；三、景氣循環類股如航運、化工、水泥、鋼鐵類股。四、金融領域如銀行、保險類股。

印度方面，世界銀行日前發表「2018 年全球經濟展望」報告指出，印度經濟在今年重新恢復動能，預料經濟成長率可從去年的 6.7% 提高到今年的 7.3%，成為今年全球經濟成長最快的經濟體。

此外，印度政府 10 日宣布放寬外國投資限制，包括零售業、建築業及航空業，其中，准許外國投資者可設立 100% 全資的單一品牌零售店，且未來 5 年間可不受 30% 貨源須在印度採購的限制。這表示，像蘋果（Apple）和宜家家居（IKEA）這類大型跨國企業，長久以來希望在印度投資開設直營店的計畫可望實現。

林韋達表示，近年來印度不論是整體企業獲利、總體經濟表現、投資效能及財政狀況都持續改善，股市基本面狀況良好，尤其是持續針對外資投資的法令鬆綁，將有助印度成為全球投資熱點，看好產業以汽車、能源、金融、製藥為主。



而印尼也同樣在國家政經狀況趨於穩定下，獲得國際投資機構肯定，由於總經環境改善、財政風險降低、信評展望穩定，2017 年間，惠譽、穆迪和標普等三大信評機構陸續調升印尼主權債信評等，將可望吸引更多資金持續流入，再加上國際原物料行情上漲，對於印尼整體經濟及股市皆為重要利多，看好電信、金融、基礎建設、原物料產業。

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