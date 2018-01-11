勞基法修法讓蔡英文民調創新低青壯高學歷最不滿

勞基法修正案昨天在立法院三讀通過，未來勞工可連續上班 12 天，根據最新民調顯示，蔡英文總統的民調在勞基法修法期間創下新低，尤其以青壯、青年、高學歷者，對蔡英文最不滿意。總統府回應，民調各有不同。

旺旺中時民調中心在今年 1 月 6 日勞基法修法期間所做的民調，民眾對於蔡英文的施政表現，近 6 成不滿意，不滿意者高達 59.9％，支持度只剩 26%，雙雙創下就任以來新高及最低紀錄。另有 14.2％不願表態。

蔡英文在 105 年 5 月 20 日就職時，曾高達 52.5％民眾表示滿意，當時不滿意者僅 5.9％，此後每下愈況。行政院長賴清德上任後，一度將蔡英文的滿意度拉抬到 28.9％，不滿意的民眾也降為 50.1％，但在最近勞基法修法的紛擾下，蔡英文的滿意度相較於就職時幾乎腰斬，不滿意者更達 10 倍。

從年齡來看，除了 60 歲以上民眾對蔡英文不滿意者為 47.1％，未達 5 成以外，其他各族群不滿意者都高達 6 成以上。最不滿意的是 40 歲到 49 歲青壯族群，有 67.4％不滿意；其次是過去最支持蔡英文的 20 歲到 29 歲年輕族群，也有 65％的人不滿意。高學歷者最不滿意蔡英文，有 70.1％不滿。

值得注意的，連在南台灣的綠營鐵票區，不滿意蔡英文的比例也高達 5 成以上，桃竹苗地區不滿意者達 65.3％，宜花東金馬更高達 66.3％。

這份民調在 1 月 6 日調查，有效樣本數為 1013 份，在 95％信心水準下，抽樣誤差 ±3.1 個百分點。

總統府發言人黃重諺表示，民調各自不同，參考意義與價值也不一。黃重諺說，過去這一年，在新政府及全體國人共同努力下，各項重要經濟指標持續正向發展，重大改革也都順利推動。整體而言，就在國家告別多年停滯，進入正面循環的此刻，這類所謂民調，沒有進一步評論的意義。

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