看今年經濟 星展銀：亞洲續享豔陽但留意5大風險

星展銀行 10 日發布 2018 年全球經濟展望報告指出，2017 年堪稱金髮女孩經濟（Goldilocks economy）的一年，中國大陸與 G3 國家需求比預期中強勁，2018 年亞洲區經濟仍可望續享豔陽時刻，但有 5 大風險要關注，包括地緣政治、債市與信貸市場、原油可能左右通膨、大宗商品及貿易保護主義，而資產市場也可能面臨波動，只是不足以影響全球經濟的擴張動能。

星展銀行指出，美國經濟近來正處於甜蜜點，工資成長不再欲振乏力，資產市場表現也相當活躍，這股成長力道將可望延續至接下來幾個季度，預期 2018 至 2019 年經濟成長幅度可達約 2.5% 的水準，而且這股力道並非來自於減稅法案或是其他政策措施，而是來自美國經濟長期累積的成長動能。

此外，美國聯準會（Fed）仍將維持漸進式緊縮步調，如果總體經濟表現如預期般良好，星展集團認為到 2018 年底，聯準會基準利率將會落在 2.25%，2019 年則再調升 50 個基點。

歐元區部分，星展銀行分析，自今年 1 月起，歐洲央行每月資產購買規模將從 600 億歐元降至 300 億歐元，資產購買的方向將會從政府債逐漸移向企業債。儘管成長力道強勁，部分政治發展仍值得留意，包括極右派勢力在德國及奧地利的發展，英國首相梅伊的領導恐因英國脫歐談判而遭受挑戰，加上英國經濟正處於高通膨低成長的階段。

日本經濟則已走出長期的低迷，進入穩定成長的階段。星展銀行預期，2018 年日本經濟成長率為 1.1%，2019 年則為 0.9%，而日本首相安倍晉三所屬的自民黨在去年日本國會大選中獲得壓倒性勝利，這對於維持安倍在黨內的領導地位及首相連任之路皆有正面效益，預期日本將可望延續安倍經濟學。此外，由於通膨仍疲弱，星展預估日本央行並不急於推動貨幣政策正常化。

在亞洲經濟方面，星展銀行認為，長期的經濟動能將會持續使亞洲在 2018 年有個強勁的開始，而中國大陸將會是亞洲經濟走強的一大支撐力道，主要原因有 3，包括原先對於貿易保護主義的擔憂並沒有或至少尚未發生；財政刺激措施開始發揮效應；G3 國家的同步復甦提振了外需表現。

當然，新興市場也將普遍受惠，除中國大陸，馬來西亞、新加坡、南韓、台灣與泰國，預期在 2018 年出口表現皆將亮眼。

值得注意的是，今年整體表現恐稍弱的兩個亞洲經濟體則是印度跟印尼，印度可能因 GST 新稅制及清理銀行體系等結構性改革，而減緩成長速度。印尼受到數年前大宗商品價格暴跌的後續影響及投資環境仍具挑戰，預期經濟恐將在 5% 左右的成長區間停滯，甚至更低。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』