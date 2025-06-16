「市場太樂觀？」分析師警告勿低估以伊戰爭衝擊

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-16 22:30

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據《CNBC》周一 (16 日) 報導，儘管以色列與伊朗衝突持續升溫並已連續交火四天，全球股市周一仍維持上漲態勢。市場分析師警告，投資人可能低估了中東大規模衝突的影響，特別是對能源市場的衝擊。

以色列與伊朗衝突連續四天，全球股市周一仍維持漲勢，分析師警告市場可能低估戰爭風險。(圖:Shutterstock)

以色列與伊朗這兩個區域強權持續交火，自以色列上周對伊朗發動空襲以來，已是連續第四天的戰鬥。不過，全球股市似乎對衝突擴大的憂慮不以為意。

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歐洲股市周一開盤普遍走高，亞太股市和美股期貨也呈現上漲。就連中東指數周一也出現漲勢，以色列 TA-35 指數上漲 1%，扭轉上周 1.5% 的跌幅。

分析師：衝突將比閃電戰持久

AJ Bell 投資總監 Russ Mould 表示，市場低估風險的部分原因是，有太多變數和地緣政治考量，部分是因為潛在後果令人無法想像。在最壞情況下，石油和股價將是我們最不需要擔心的問題。

Quantum Strategy 策略師 David Roche 周一發布研究報告警告，以伊衝突「將比市場習慣的以色列閃電戰持續更久」。

Verisk Maplecroft 首席中東分析師 Torbjorn Soltvedtp 同意這個看法，他認為局勢升級仍是「重大憂慮」。他指出，目前的情況與以往截然不同，這實際上是一場開放式戰爭，不僅對該地區造成重大影響，也會影響能源市場對事態發展的判斷。

油價率先反映戰爭憂慮

以伊衝突引發石油供應憂慮，能源市場成為對攻擊消息反應最劇烈的領域。不過，雖然原油周五創下自 2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來單日最大漲幅，但隨後已回落，布蘭特原油期貨目前暫報每桶 73.5 美元，仍遠低於俄烏戰爭初期的價格水準。

布蘭特原油周五創下自俄烏戰爭以來最大單日漲幅後回落，目前暫報每桶 73.75 美元。(圖: Investing.com)

Roche 表示：「在川普向伊朗示好遭拒後，暫時平靜是最可能的結果，之後局勢將升級。市場可能誤將平靜當作持久和平。」他建議投資人應該利用這段時間買進能源資產作為避險，因為當衝突再次升級時，能源價格將大幅上漲。

部分專家：市場淡定有道理

不過，部分市場觀察家認為目前的平靜反應是合理的。德意志銀行 (DB) 的 Jim Reid 指出，雖然伊朗和以色列相互報復，但雙方迄今都避免採取最極端的升級行動。

根據歷史經驗，地緣政治衝擊通常讓標普 500 指數在三周內下跌約 6%，但隨後三周會完全反彈。Reid 認為，由於目前股市投資部位已經偏低，這次事件的影響可能比過往模式更溫和，除非衝突顯著升級。