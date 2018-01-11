冰火兩重天 《烈焰與怒火》賣光光 班農卻丟工作

白宮前首席策略師班農在新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》(Fire and Fury: Inside the Trump White) House 中，批評總統川普的兒子和女婿「叛國」後，川普作出強烈反擊，直接向其背後金主施壓，迫使班農周二 (9 日) 辭去「另類右翼」新聞網站 Breitbart News 執行主席一職。

香港 01 報導，班農 (Steve Bannon) 離開白宮後，一直任職右翼媒體 Breitbart News 的執行主席一職，但媒體金主麗貝卡 (Rebekah Mercer) 卻在 1 月 4 日率先發表聲明指：「我和家人已有很多個月未有與班農溝通，並且沒有向他在政治議題上提供財政支持，我們並不支持他最近的行動和言論。」美國傳媒曾引述消息人士稱，董事局正討論是否要開除班農。

雖然班農在上周六 (6 日) 嘗試為事件降溫，向各大傳媒發放聲明重申自己很欣賞總統川普，並澄清「叛國」之說並非針對川普兒子，而是另有其人。不過似乎一切已經來得太遲，Breitbart News 在周二 (9 日) 發聲明指出，執行主席班農將會離職，並感謝他過去的貢獻，在短時間內帶領媒體成為世界級。

香港《文匯報》綜合外電消息，Breitbart News 的聲明指班農是自行辭去執行主席職務，不過多家傳媒上周已經報導，Breitbart News 有意解僱班農，《紐約時報》更指這次是網站主要金主、保守派億萬富豪默瑟 (Robert Mercer) 親自下令。美聯社則指，班農直至周一 (8 日) 仍然向朋友表示打算留在 Breitbart News。

班農周二辭職後透過 Breitbart 發表聲明感謝隊友，稱「我對 Breitbart 團隊在這麼短的時間內做到變成世界級新聞平台而感到驕傲。」行政總裁蘇洛夫 (Larry Solov) 則在聲明感激班農貢獻，指班農與 Breitbart 會合作以確保交接暢順。

班農平日在 SiriusXM 電台主持的節目「Breitbart 每日新聞」亦隨即宣布踢走班農，電台解釋指合作協議是與 Breitbart 而非跟班農簽訂。

《紐約時報》引述與班農的同事稱，班農近月態度愈見倨傲。川普長期好友、資深政治顧問斯通 (Roger Stone) 諷刺他「禍從口出」，向路透社說：「班農是死在自己劍下。傲慢自大和開始認為自己比老闆還要聰明的典型例子。」

香港《明報》報導，雖然班農大力澄清，但《紐時》指班農的軟化並非真心，該報引述知情者表示，儘管班農修訂和批准最後版本，但其助手在未通知下就對外披露，令班農暴怒大罵同事。無論班農真心還是假意，川普似沒打算放過他，白宮副新聞秘書吉德利 (Hogan Gidley) 冷淡的說：「我不相信班農去到這地步還有回頭路。」

《烈焰》上周五 (5 日) 推出後被瘋狂搶購，短短 2 天內已售出超過 2.9 萬本，書商亨利霍特 (Henry Holt)10 日表示首刷 15 萬本已銷售一空，勇奪暢銷書排行榜冠軍。由於供不應求，多間零售商均告缺貨，亞馬遜出貨平均要等 2 周至 4 周。至於電子版銷量至今估計已超過 10 萬本。