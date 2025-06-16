前歐盟執委會主席批評范德賴恩 未親自化解川普貿易戰

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-16 21:50

‌



據《金融時報》周一 (16 日) 報導，前歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 批評現任主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 未親自出面化解川普貿易戰，認為委託貿易專員談判是錯誤決定。。

川普重啟對歐盟鋼鐵和鋁關稅，威脅7月9日前若談判失敗將徵收50%懲罰性關稅。(圖:Shutterstock)

容克批評其繼任者沒有親自出面迅速化解川普發動的貿易戰。他強調，沒有執委會主席積極參與就不會達成任何協議。

‌



策略對比鮮明

川普今年重新對歐盟鋼鐵和鋁徵收關稅。容克在 2018 年承諾歐盟將購買更多美國天然氣和大豆後，成功讓關稅暫停徵收。川普威脅，若與歐盟的貿易談判在 7 月 9 日前失敗，將對所有歐盟進口商品徵收 50% 關稅。

容克說，在 2018 年達成協議前，他至少見過川普七次。相較之下，范德賴恩尚未舉行專門雙邊會談討論貿易爭端，僅在國際活動場邊與川普簡短交談。

容克承認范德賴恩面臨的情況「更加艱難」，但認為將談判委託給貿易專員塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 是錯誤決定。

報復關稅策略失當

容克批評現任歐盟執委會的報復關稅策略有重大缺陷。執委會原本承諾對價值 260 億歐元的美國商品徵收報復性關稅，清單中包括酒類商品。然而，成員國擔心美國會兌現對歐洲葡萄酒和烈酒徵收 200% 關稅的威脅，因此迅速表達反對。

面對成員國壓力，歐盟最終被迫將美國威士忌等商品從報復清單中刪除，縮減至僅針對價值 210 億歐元的美國出口商品，連實施都被暫停等待談判結果。「這確實是準備不足的表現，因為這些制裁措施本來可以用其他具有相同效果的手段取代，」容克批評道。

相比之下，容克當年採取了不同的策略。他研究了由共和黨州長執政的州名單，精準選擇制裁目標，專門打擊川普的政治痛處，讓川普的共和黨同僚感到不滿，從而對川普形成內部壓力，他表示這個策略成功了。

布魯塞爾試圖效法容克的成功做法，透過購買更多美國商品來減少貿易逆差，但這次並未給川普政府留下深刻印象。容克解釋，雖然執委會官員不能直接購買大宗商品，但當年透過與市場參與者聯繫，成功讓大豆進口量在協議簽署後六個月內增加了 418%。

與川普交手之道

對於如何與川普打交道，容克建議應該尊重他並以禮貌方式交談，但同時強調領導人必須捍衛自己的利益。「只要你不跪下，他就會尊重你。」容克說。他回憶，川普曾稱他為「殘暴的殺手」和「硬漢」，他認為必須贏得川普的尊重才能成功談判。

不過，川普在羅馬參加教宗葬禮期間與范德賴恩短暫會面後，雖然稱讚她「棒極了」，但此後談判仍陷入僵局。川普威脅徵收 50% 關稅而非原先的 20%，並指責歐盟在談判中拖延時間。