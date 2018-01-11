2018年CES，科技巨頭們帶來了這些「精彩大戲」

美國當地時間 1 月 9 日，2018 年 CES（國際消費電子展）在美國拉斯維加斯開展。過去兩天，百度、華為、英特爾、英偉達等科技巨頭紛紛展出了重量級新產品。

不過，也有公司經歷了一些「波折」。其中，華為遭遇了和 AT&T 的「婚變」，後者臨時取消了銷售華為手機的計劃；首次參加 CES 展會的谷歌，展台由於缺少防雨準備被迫關閉。

百度

美國當地時間 1 月 8 日下午，百度集團總裁、COO 陸奇在拉斯維加斯舉行的百度 world 大會（2018 百度世界大會美國場）上發表演講，宣布百度正式推出 Apollo2.0 自動駕駛平台。

Apollo 2.0 是百度的最新版無人駕駛汽車平台，將用於支持英偉達、英特爾、NXP 半導體、以及 Renesas 這四家主要的計算平台。公司強化與微軟、TomTom 和 Udacity 等 90 家合作夥伴之間的關係。百度與新加坡的 Asia Mobility Industries 共同組建合資公司，以促進 Apollo 在東南亞地區的發展。

值得關注的是，陸奇還在現場用實例向全球開發者、合作夥伴展示了在百度無人駕駛領域的技術成就——他遠程連線清晨 7 點鐘的北京，十輛阿波羅無人車繞着百度大廈開跑。

陸奇表示，百度大腦已經成為中國最活躍的 AI 平台，可以快速把 AI 技術商業化。

在這場發布會上，百度和合作夥伴還分別發布了搭載 DuerOS 2.0 的三款智能硬體產品——小魚在家 VS1 智能影音音箱、Sengled 生迪智能音箱燈（以下簡稱「小迪」）和 popIn Aladdin 智能投影吸頂燈，這三款新品都在 CES 2018 期間參展亮相。這是 DuerOS 繼「百度世界 2017」發布標杆之作渡鴉硬體之後，時隔一個月再次發布智能硬體新品。

華為

在 CES2018 的首日（美國時間 1 月 9 日），華為消費者業務 CEO 余承東發表主題演講，宣布華為 Mate 10 Pro 以及 Mate 10 Pro 保時捷版將正式進入美國市場，並邀請電影《神奇女俠》主角——蓋爾 · 加朵擔任華為美國市場的首席體驗官。余承東稱，華為 Mate 10 pro 已通過多個國際苛刻安全測試，達到安全和隱私方面最高標準。

余承東還在演講現場介紹了華為消費者業務多個產品，包括車載快充、與萬寶龍合作的智慧型手機殼、智能家居、路由器等，展示華為消費者業務的綜合實力。這些產品也均在 CES 上做了展示。此外，余承東在演講中對此前 AT&T 臨時取消與華為的合作做出回應。

余承東激動地說，「大家都知道，美國市場有 90% 多的智慧型手機都是通過營運商的渠道銷售的。這對我們來說是巨大的損失，對營運商同樣如此。但消費者的損失更大，因為消費者得不到最好的選擇」。他透露，華為將與美國公開渠道商、電商繼續合作，為消費者帶去價值。

小米

美國當地時間 2018 年 1 月 8 日，小米與 Oculus 聯合宣布，雙方將聯合推出 VR 一體機產品：一款 VR 頭戴設備 Mi VR 和 Oculus Go。

Mi VR 模仿了海外市場推出的 Oculus Go，後者在 2017 年 10 月發布，售價 199 美元（約合 1300 元人民幣）。Mi VR 和 Oculus Go 都將搭載高通驍龍晶片。雙方合作之後，Oculus 的軟體和遊戲開發者將可以在小米商店中發布應用。

Oculus 是全球著名的虛擬現實設備製造商，成立於 2012 年。2014 年 7 月，Facebook 宣布以 20 億美元的價格收購 Oculus，被外界視為 Facebook 重金布局虛擬現實技術的舉措。

有外媒表示，與小米合作是 Facebook 進入中國市場的關鍵點，一方面，它可以把內容的審核工作交給小米完成，避免監管問題；另一方面，小米平台擁有的大量數據和用戶資訊也成為該產品推廣的有力保證。

三星

美國時間 1 月 8 日，三星在 CES 展會前夕推出了一款名為「The Wall」(牆) 的電視，擁有 12 英尺（146 英寸）的大屏幕。該電視採用個性化模塊設計，通過連接其他屏幕，它幾乎可以長到任何尺寸和形狀。用戶可以根據自己的需求自由調整電視的大小。

在發布會中，三星還推出全新搭載 AI 人工智慧的 85 寸 8K QLED 電視，它可通過 AI 對影音內容進行深度學習並分析，將分辨率較低的圖像向 8K 畫質提升。

同時，三星再次推出一款搭載 Bixby 語音助手的智能冰箱 Family Hub 3.0。它不僅可以幫你凝固食材的時間流逝，同樣可起到家庭娛樂的作用。

網易

美國時間 1 月 9 日，網易在 CES 上發布了其第一款網易 HoloKit AR 眼鏡，價格低於 30 美元（200 元），將僅在中國市場銷售。

這並不是一款真正意義上的 AR 眼鏡，而是一款插手機的 AR 眼鏡盒子。類似於 Google 推出的 VR 手機盒子 Cardboard，這款眼鏡打算以低價打入市場。

谷歌

谷歌今年是首次參加 CES 展會。滑稽的是，在展會開幕首日，拉斯維加斯降下傾盆大雨，谷歌展台由於缺少防水準備被迫關閉。

雖然首次參加 CES「出師不利」，谷歌依然也發布了新產品：兩款 VR180 相機，分別是和聯想合作的 Mirage 180、與小蟻合作的 Yi Horizon 180。兩款相機都定位於大眾消費者。

英特爾

1 月 8 日，英特爾在 CES 開展前舉辦了一場「科技秀」，在現場展示了全新 49 比特量子技術、全球首支數據樂隊、100 架微型無人機編隊飛行表演，以及無人飛行汽車……

在當日，英特爾首席執行官 Brian Krzanich 發表了演講。他首先談到數據安全問題，並提及前不久英特爾爆發的「熔斷」和「幽靈」兩大漏洞事件。Krzanich 表示，數據安全是非常重要的，漏洞爆出後，英特爾為過去五年內的處理器推出了更新，一周內覆蓋率已經超過 90%，英特爾今後將繼續減少這些漏洞可能帶來的影響。對於數據本身，Krzanich 認為重要性非凡：

未來幾十年，數據將用激動人心的方式持續改變世界。不同於沙子、水或者珍貴的礦產，這項資源不受限制。我們通過數據可以創造出更多更好的東西，比如娛樂、藝術、智慧城市、自動駕駛等。

此外，在演講中，Krzanich 還介紹了英特爾在無人駕駛、人工智慧、無人飛行汽車、量子計算、VR 技術等領域的新進展。

無人駕駛：英特爾的最新自動駕駛平台整合了英特爾凌動處理器和 Mobileye EyeQ5 晶片，為 3 到 5 級自動駕駛提供了行業領先的可擴展性和多功能性的平台。Krzanich 表示，寶馬、日產和大眾汽車的 200 萬輛汽車將使用 Mobileye 道路體驗管理技術，在年內通過眾包數據來製作和快速更新低成本、可擴展的高清地圖。英特爾正與中國的上汽集團、四維圖新在無人駕駛領域合作。

人工智慧：英特爾的首款自主學習神經擬態晶片（研發代號「Loihi」）將在今年供給研究合作夥伴。

無人飛行汽車：英特爾在現場展示了一個全電子化的、可垂直起降的無人駕駛直升機——Volocopter，專門針對客運領域。

量子計算：英特爾已經向研究合作夥伴 QuTech 交付了首個 49 量子位量子計算測試晶片（研發代號為「Tangle Lake」）。Krzanich 表示，量子計算的速度有望遠超此前任何晶片的計算速度。

VR 技術：Krzanich 宣布，英特爾成立了一流的全新攝影棚 Intel Studios，專用於以英特爾 True View 技術製作大型立體內容。英特爾將運用英特爾 True VR 技術，在 2018 平昌冬奧會上實現史上最大規模的虛擬現實賽事轉播。

英偉達

在本屆 CES 上，英偉達推出了最新的自動駕駛晶片 NVIDIA DRIVE Xavier，也是英偉達迄今為止打造的最複雜系統級晶片。

英偉達介紹稱，在 NVIDIA DRIVE 產品的發展方面已經擁有了超過 320 個合作夥伴，涵蓋消費級汽車、卡車、交通服務、供應商、地圖、傳感器、創業公司、學術機構等。

在本次 CES 展會上，英偉達宣布與 Uber 達成合作，未來前者的晶片將成為 Uber 車隊的重要驅動力。在 Uber 的沃爾沃 XC90 測試車隊中，已經用上了英偉達的 GPU 計算技術，而測試車的深度神經網路也靠英偉達的高性能處理器來驅動。

除了 Uber，英偉達還宣布和百度、Aurora 分別達成了多項合作，英偉達將與 Aurora 將聯手打造基於 NVIDIA DRIVE Xavier 處理器的全新 L4 和 L5 級自動駕駛硬體平台。

『新聞來源／華爾街見聞』