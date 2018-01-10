修補晶片漏洞 大多個人電腦速度將變慢

根據 CNNMoney 分析報導，微軟正著手更新個人電腦軟體，修補晶片上的安全漏洞，但結果將讓電腦速度變得慢一些。

英特爾與其他晶片製造廠於 1 月 3 日透露，別名叫做幽靈 (Spectre) 與熔斷 (Meltdown) 的二處漏洞，可能讓駭客得以入侵電腦或手機的資料。幾個月來，微軟不斷致力修補這二項漏洞。在該漏洞於上週公布後，微軟也開始更新視窗作業系統。

週二，微軟罕見地說明了最新的修補行動對電腦效率的影響 -- 少到以毫秒計。

所有的視窗系統個人電腦，作業速度都將有某種程度的減緩。據統計，約有 51% 個人電腦安裝 Windows 7 與 8 作業系統。僅約四分之一的個人電腦安裝 Windows 10。

使用僅一或二年，且安裝 Windows 10 作業系統的個人電腦幾乎不會受到影響。視窗主管墨森 (Terry Myerson) 在部落格上發文指出，這些電腦減慢速度低於 10%，執行指令僅會慢幾毫秒。客戶幾乎感受不到其間的差異。

2016 年之前生產的電腦減慢速度將較多。墨森說某些客戶將會發現他們的個人電腦執行效率改變了。

作業系統為 Windows 8 與 Windows 7 的個人電腦使用者將會發現，他們的個人電腦速度變慢了。那是因為舊款電腦系統使用的軟體與較新的 Windows 10 截然不同。