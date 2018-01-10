【港股解碼】去年漲幅高達270%，吉利在2018年還能買嗎？

2017年是港股的牛市，也是不少價值投資者的狂歡。從站上30000點的恒指，到一路漲上400港元的騰訊(00700-HK)，再到創上市以來新高87.1港元的中國平安(02318-HK)，涵蓋各領域的中資股遍地開花，自然也就少不了年漲幅達到271.74%的吉利汽車(00175-HK)。1月8日，吉利汽車也交出了一份亮麗的答卷回饋股東，這次還能夠再次引爆資金狂潮嗎？

超額完成全年目標

若說2017下半年A股中最吸金的投資熱點，芯片主題算一個，配套锂電池的新能源汽車也算一個。而不少內地投資者通過滬深港通也在港股中尋覓著與A股同步的熱點，吉利汽車便就此脫穎而出。打鐵還需自身硬，吉利汽車在8日盤後披露銷售業績，公司2017年全年銷量124.71萬輛，同比增長63%，超越全年110萬輛的銷量目標。集團于2017年12月總銷量創另一曆史新高達15.36萬部，同比增長約42%及環比增長約9%。銷量超額完成目標，想必反映到2017年度業績上吉利亦會有不俗表現。

值得注意的是，于2017年12月，集團于中國市場總銷量約爲15.33萬部（包含集團擁有50%權益之合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量），較去年同期增長約43%，而當月的出口量按年減少76%至329部。此外，吉利汽車將2018年銷量目標定爲158萬輛，較2017年增長27%。

原本吉利在2017年時的目標是100萬輛，據2017上半年各月的銷售數據和增幅來看銷售結果是大大好于公司本身的預期。于是在公布2017年6月銷量的同時，吉利將目標上調至110萬輛。根據吉利汽車公布的各月銷量來看，自1月起每個月的出口量均在下降，很明顯吉利在2017年的策略是將重心放在了國內市場。也正因爲這種銷售策略的調整，使吉利能夠在國産汽車崛起之時成功搶占先機。在與美日韓德等其他國家車企同台競技的自主車企中，吉利今年的成績算是非常不錯了。不過，對于近125萬部的好成績來說，出口銷售貢獻的汽車數量還不到國內市場銷量的零頭。內銷在創新高，外銷業務卻下滑得非常厲害。

吉利業績可期

看完了今年的銷量情況，就再來談談吉利近年來的業績和動向。縱觀吉利2017年的K線，從2017年初的7.66港元一路上揚到去年11月22日的29.8港元，近一年的上漲幅度也令踏空的小夥伴們望塵莫及。

縱覽吉利往年業績，不難發現在2014年時吉利的業績出現了大幅度波動，不僅營收純利雙雙下跌，跌幅還不小。在2014年報中公司披露，總收益下降24.28%是由于集團于中國進行營銷系統改革，以及若幹主要出口國家政治及經濟環境惡化所致。盡管在2013年時中國國內市場貢獻了總收益的76.5%，但銷往海外貢獻收益仍然有23.5%，整體銷量的下降和俄羅斯附屬公司的未變現外彙彙兌虧損也影響到了吉利2014年的淨利潤。轉型總是伴隨著陣痛，早就開始布局的新能源汽車和對互聯網應用、電腦及移動通訊技術等方面的投資使吉利在研發方面先行一步，也爲2017年的業績爆發埋下伏筆。

2015、2016年度，調整後的吉利實現業績兩年快速增長。在2017半年報中，公司指2017上半年表現超出預期，其中轎車及SUV車型表現十分強勁。就去年中期業績而言，營收按年增加117.94%，純利按年升127.74%。盡管下半年銷量的增速有所放緩，但下半年總體銷量超過上半年，也讓人更加期待吉利的全年業績。除此之外，2017年中報的存貨水平雖高于2016年中期，但營收和應收賬款的同步增加亦顯示吉利的産銷或已進入良性循環。國家在政策上給予新能源汽車不少便利，也讓趕上新能源汽車需求年的吉利屢獲投資人追捧，融資能力更是大增。

2018仍然可期？

而吉利在2017年也是做了不少大事情。先並購了馬來西亞寶騰汽車，將蓮花跑車收歸囊中，順利在一帶一路重要節點東盟落子。又要“上天”收購矽谷飛行汽車企業Terrafugia，還在汽車金融、新能源汽車必備電池等各行業中落地開花。此外，年底的重磅車型“領克01”如期而至，在2017年成績單中，吉利公布僅上市一個多月的“領克01”的銷量爲6012部。公司指，到目前爲止，收到「領克01」的銷售訂單已較管理層預期爲佳。于昨日盤後，吉利發盈喜，同比去年年度將錄得約100%的大幅增長，主要歸因于年內銷售收入大幅增加，即由于整體銷量大幅增加及産品組合改善所致。

12月的銷量創了新高，年銷量亦超額完成，爲什麽吉利一路走低呢？吉利9日市值已達2422.03億港元，靜態市盈率44.16倍，自去年年初至今已漲了太多，不排除有獲利盤回吐，進行高位調整的因素。不過，吉利2018年到底適不適合在高位投資，還需見仁見智了。

作者：朱亦丹

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