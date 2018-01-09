【MORNINGSTAR】PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

◆ 近一年原幣報酬率位居歐元多元化債券型基金組別第一 (台灣核備銷售)-PIMCO 歐元債券基金 - E 級類別 (累積股份)

此基金由 Andrew Balls、Lorenzo Pagani、Andrew Bosomworth 三位經理人共同管理；其中，Andrew Balls 於 2009 年即開始管理此基金，並於 2014 年成為 PIMCO 全球固定收益團隊投資長，而 Lorenzo Pagani 則於 2004 年加入 PIMCO，並帶領歐洲利率研究團隊。Lorenzo Pagani、Andrew Bosomworth 則於 2014 年經由內部晉升，協助 Balls 管理此基金。

★投資策略部分：

此基金之基準指數為 Citi Euro Broad Investment-Grade Bond 指數，然此基金投資佈局常顯著與其基準指數相異。如同 PIMCO 旗下其他的基金一樣，此基金由上而下的投資佈局決策，主要取決於 PIMCO 投資委員會會議、該公司年度與季度的投資論壇中，對經濟與市場的展望而定。

經理人積極管理此基金之存續期、殖利率曲線、公營與民營企業所發行之公司債的配置，以及對特定國家與產業的配置，並對高收益債的配置上限設定為 10%。不過，經理人仍會配置非歐元計價的債券部位，如：其他已開發市場、新興市場債、資產證券化 (ABS)，及貨幣。此外，經理人亦積極運用衍生性商品。儘管此基金的投資配置存有風險，然經理人長期下來已展現他們管理各式投資風險的能力。

★投資組合方面：

經理人於 2017 年期間，持續對此基金在不同市場區塊的配置進行調整；並於期間陸續降低公司債的比重，乃起因於他們認為公司債價值水平已高。若以產業來看，經理人持續青睞金融業，並鑒於資產負債表逐漸增強之故，英國的銀行業最受經理人青睞。另方面，在經理人預期歐洲央行貨幣政策將正常化的前提下，他們藉由減持歐元區核心債券的方式，促使此基金存續期水平低於其基準指數的存續期。並依據 PIMCO 外匯專家的建議，經理人在墨西哥披索、巴西里拉等新興市場貨幣，配置低於 1% 的長倉部位，並對收益率相對較低的亞洲貨幣配置短倉部位。

★基金績效及風險方面:

此基金自 2009 年 2 月份，由 Andrew Balls 出任其首席經理人以來，即表現多優於其同組別平均，以至於其近 5 年、近 3 年之原幣報酬表現，優於其同組別平均。不過，由於其在債券與貨幣配置方面，多與其基準指數相異，促使此基金波動度會大於其同組別基金。然而，此基金於 2011 年在高評級公司債配置超過 80% 的比重，有利其在 2011 年歐元區危機中，未顯著受到影響；而經理人於 2017 年在美國債券與歐元區債券的佈局，及證券化標的之篩選，有利此基金的表現。

截至 2017 年 11 月 30 日止，此基金首要佈局國家市場為德國，佔 40.9%；義大利居次，佔 17.3%；法國位居第三，佔 14.8%；存續期則以 5－10 年為主，佔 39%；券種分佈則以歐元區政府債及其相關為主，佔 78%。

風險方面，截至 2017 年 12 月 31 日止，此基金的上漲獲利比率 (upside capture ratio) 為 101.2，高於該基金組別的平均值 61.9，代表該基金在市場有強勁表現時，報酬率遠優於同基金組別平均。下跌防禦比率 (downside capture ratio) 則為 106.4，高於該基金組別的平均值 63.3，代表該基金在市場下行時，抗跌能力相對較差。