記憶體市況熱 族群去年營收亮眼 華邦電領漲成抗跌指標

記憶體市況熱，推升族群去年的營收表現，旺宏 (2337-TW) 去年合併營收 341.97 億元，年增 41.7%，創下歷史新高紀錄；華邦電 (2344-TW) 去年合併營收 475.92 億元，年增 13.07%，寫下近 17 年新高；威剛 (3260-TW) 去年合併營收 322.25 億元，年增 38.8%，創近 4 年來新高。

台股大盤今 (9) 日盤中翻黑，記憶體族群表現抗跌，由華邦電領漲，旺宏、威剛股價齊揚。

雖然受客戶年底結帳及耶誕節長假效應影響去年 12 月的營收表現，但統計記憶體族群去年營收都交出好成績；華邦電 12 月含新唐科技等子公司合併營收 42.4 億元，月減 5.22%，年增 21.42%，為近 4 個月低點；合計去年第 4 季合併營收 132.05 億元，季增 5.21%，年增 22.55%；累計去年合併營收 475.92 億元，年增 13.07%，創近 17 年新高，且是歷史次高。

旺宏去年 12 月合併營收 31.25 億元，月減 4.9%，年增 49%，去年第 4 季營收 105.56 億元，季增 0.85%，創去年單季營收新高，累計去年合併營收 341.97 億元，年增 41.7%，創下歷史新高紀錄，主要受惠 NOR Flash 市況熱絡量價齊揚，加上 ROM 出貨暢旺。

記憶體模組大廠威剛去年 12 月合併營收 25.52 億元，月減 13.3%，年增 12.65%，合計第 4 季合併營收 82.28 億元，季增 0.84%，為全年單季高點，累計去年全年合併營收 322.25 億元，年增 38.8%，創近 4 年來新高；主要受惠於去年全年 DRAM 及 NAND Flash 價格維持穩健漲勢。

威剛表示，今年在電競、雲端及資料中心應用依舊快速成長下，持續看好今年全年 DRAM 市況仍將有不錯表現；NAND Flash 雖然面對淡季壓力，但價格可望先跌後穩，且有助於帶動終端市場需求回溫。

記憶體模組廠宇瞻科技 (8271-TW) 去年第 4 季營收 27.06 億元，較第 3 季 27.68 億元略減，全年營收 00.43 億元，年增 47.22%；法人推估去年第 4 季獲利表現穩健。

台股大盤今日以 10922.35 點開出後一度拉升至 10931 點，但盤中震盪翻黑，一度下滑至 10860.77 點，記憶體股表現整齊，成為抗跌指標，華邦電開高走高，盤中漲幅逾 2%，旺宏盤中漲幅 2.26%，威剛上漲 0.96%；但宇瞻表現弱，跌幅 0.9%，另外，尚未公布去年 12 月營收的南亞科 (2408-TW) 則是由紅翻黑，小跌 0.11%。