友松娛樂去年全年營收1.9億元 近2年新高

友松娛樂 (6583-TW) 今 (9) 日公告去年 12 月合併營收，達 1715.9 萬元，月增 35.28%，年減 26.85%；第 4 季合併營收 4237.2 萬元，季減 41.78%，年增 30.34%；去年全年合併營收 1.9 億元，受惠於兩岸電視劇業務貢獻，年增 21.19%，創近 2 年新高。

友松表示，目前在手的幾部中國網路劇、兩岸自製劇皆已進入與投資方洽談階段，未來隨著多部戲劇陸續完成後，可望成為推動友松今年營運成長的動能。

友松指出，偶像劇《稍息立正我愛你》在去年下半年穩坐周日同時段戲劇冠軍寶座，在行動影音平台 LINE TV 上寫下逾 3300 萬瀏覽量的好成績，並創 LINE TV 自 2014 年開設以來最高月瀏覽量，也奪下去年度 LINE TV 十大熱門節目排行冠軍。

展望未來，友松表示，隨著已播出的《我可能不會愛你》、《必娶女人》、《稍息立正我愛你》帶來的品牌效益，旗下子公司三鳳製作首部投製的兩岸網路劇《熱血高校》可望接棒。

據了解，《熱血高校》是由日本任天堂紅白遊戲機授權改編，過去已累積 30 年的遊戲 IP 粉絲基礎，已於去年攝製完畢，預計將在今年寒假檔期於中國 OTT 平台播出，開播後可望認列該劇版權收益，挹注本季營收。