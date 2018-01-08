DRAM市況熱 威剛去年營收年增38.8% 近4年新高

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月合併營收 25.52 億元，月減 13.3%，年增 12.65%，第 4 季合併營收 82.28 億元，季增 0.84%，為全年單季高點，累計去年全年合併營收 322.25 億元，年增 38.8%，創近 4 年來新高。

威剛營收亮眼，主要是受惠去年全年 DRAM 及 NAND Flash 價格維持穩健漲勢，光是 DRAM 產品營收就較前年成長近 1 倍。

威剛指出，去年第 4 季 DRAM 營收貢獻比重為 55.28%，記憶卡、隨身碟、固態硬碟 (SSD) 及外接式硬碟等非 DRAM 產品營收貢獻比重為 44.72%；受惠去年全年 DRAM 產品價量俱增，營收貢獻比重由 2016 年 37.84% 提升至 53.99%，全年 DRAM 產品營收金額年成長近 1 倍。

威剛表示，在去年 NAND Flash 價格帶動下，記憶卡、隨身碟產品全年營收也較 2016 年成長 49.33%，營收貢獻比重增加至 19.85%。

威剛去年 12 月營收月減 13.3%，主因客戶及通路年底結帳影響；展望今年，威剛強調，在電競、雲端及資料中心應用依舊快速成長下，持續看好今年全年 DRAM 市況仍將有不錯表現；NAND Flash 雖然面對淡季壓力，但價格可望先跌後穩，且有助於帶動終端市場需求回溫。

威剛指出，除在記憶體領域穩步發展，已積極布局電競、工控、車用電子、AI 機器人，預計都將在今年下半年陸續發酵，且帶動本業記憶體、SSD、行動電源等產品大幅成長。

國際消費性電子展 (CES) 將登場，威剛將展出未來科技應用產品，包括電競記憶體與周邊、高速 PCIe SSD 與 NV-DIMM 伺服器記憶體、無線行動充電與儲存產品，其中，專為數據中心關鍵應用所設計的 NV DIMM，將在 CES 首次亮相；另外，去年推出的親子陪伴機器人萌咘咘、萌啵啵也會在展場展出。