玉晶光去年12月營收逆勢上揚 股價順勢站回月線

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 去年 12 月營收達 10.01 億元，創 25 個月來新高，月增 7.56%，年增 40.54%，相對股王大立光 (3008-TW) 12 月營收下滑，玉晶光營收在光學族群更為突出，今 (9) 日股價量增力守平盤之上，也成為類股強勢代表，並站上月線。

玉晶光 2017 年第 4 季營收 27.27 億元，季增 14.92%，年增 28.22%。累計 2017 年全年營收 80.26 億元，年增率 14.45%。對於今年第 1 季接單狀況，玉晶光主管指出，第 1 季是傳統淡季，目前在客戶端仍有需求，公司仍致力提升生產良率。

玉晶光 10 月獲利大幅成長，稅後純益達 1.39 億元，月增 16.16%，年增 46%，單月每股純益 1.4 元，創 5 年來單月獲利新高，主要在產品組合及良率提高，推升獲利上揚。玉晶光自結累計前 10 月稅後純益為 6.08 億元，每股純益約為 6.1 元。

若投資人看好玉晶光後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：玉晶光群益 77 購 04(070961-TW)、玉晶光凱基 76 購 02(070971-TW)、玉晶光國泰 78 購 02(070997-TW)。

玉晶光相關權證。資料來源：鉅亨網整理