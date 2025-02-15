〈熱門股〉三大原廠擬停產DDR4 台記憶體族群強漲表態

全球記憶體市場持續吹冷風，研調機構也預警 DRAM 價格跌勢恐延續至第三季，不過，本周傳出 DRAM 三大原廠有意停產 DDR4，台灣業者如華邦電 ( 2344-TW )、南亞科 ( 2408-TW ) 可望受惠，帶動股價從谷底反彈，分別周漲 19.51%、12.15%。

研調機構 Omdia 預測，DRAM 價格下跌趨勢將持續到 2025 年下半年，其中，PC、伺服器及行動 DRAM 的價格，預期持續下跌至 2025 年第三季，2025 年上半年將下跌約 10%，下半年則下跌約 5%，預計包括 DDR4、DDR5 產品價格都呈現下跌。

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外媒本周報導，三星、SK 海力士和美光可能會在今年內停產 DDR3 與 DDR4，一旦相關產品停產，訂單將轉向台灣記憶體廠商，預計最快可能會在夏季後出現供應短缺；不過，市場對此認為，由於客戶需求相對平淡，同時也面臨來自中國同業的價格與產能競爭，對此較保守看待。