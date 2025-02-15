〈熱門股〉三大原廠擬停產DDR4 台記憶體族群強漲表態
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-15 12:12
全球記憶體市場持續吹冷風，研調機構也預警 DRAM 價格跌勢恐延續至第三季，不過，本周傳出 DRAM 三大原廠有意停產 DDR4，台灣業者如華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 可望受惠，帶動股價從谷底反彈，分別周漲 19.51%、12.15%。
研調機構 Omdia 預測，DRAM 價格下跌趨勢將持續到 2025 年下半年，其中，PC、伺服器及行動 DRAM 的價格，預期持續下跌至 2025 年第三季，2025 年上半年將下跌約 10%，下半年則下跌約 5%，預計包括 DDR4、DDR5 產品價格都呈現下跌。
外媒本周報導，三星、SK 海力士和美光可能會在今年內停產 DDR3 與 DDR4，一旦相關產品停產，訂單將轉向台灣記憶體廠商，預計最快可能會在夏季後出現供應短缺；不過，市場對此認為，由於客戶需求相對平淡，同時也面臨來自中國同業的價格與產能競爭，對此較保守看待。
華邦電、南亞科 1 月營收呈現雙減，華邦電 1 月營收 60.66 億元，月減 4.8%，年減 5.25%，南亞科 1 月營收 21.62 億元，月減 1.96%，年減 29.35%。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#波段上揚股
#上升三紅K
#多頭均線上攻
#均線指標上攻
延伸閱讀
下一篇