這7個理由讓2018成為「黃金突破年」

FX168 財經今 (8) 日報導， 對投資人而言，2017 年印象最深的，無疑是股市全面上漲，只要持有股票，投資人都能獲得不錯的收益。同時，數位貨幣也大大吸引市場眼球，其中，比特幣全年暴漲超過 15 倍。相較之下，黃金市場顯得不太受重視。

不過，2018 可能會成為黃金的「突破之年」，主要原因為以下七點：

一、底部擡高

從技術面而言，很長一段時間以來，黃金都沒有現在看起來這麽好。過去幾年當中，金價曾數次觸及 1350 美元 / 盎司，在去年 9 月觸及該水平之後，金價一直保持在 1200 美元至 1250 美元之間震蕩。儘管金價還未突破並開啟新的上行趨勢，但低點逐步上移是一個令人鼓舞的信號，這代表價格已經找到新地板。隨著金價近期突破 1300 美元，替進一步上漲提供了絕佳機會。

二、短期上行勢頭

在技術面支持的基礎上，金價近期的勢頭也令人鼓舞。過去六個月，黃金價格累計上漲約 6%，雖然比不上標普 500 指數 11% 的漲幅，但依舊值得關注。此外，自去年 12 月初以來，金價在短短幾周內飆升超過 5%，而標普指數幾乎沒有變動。

三、資產輪換

雖然許多股市投資人在 2017 年的牛市之後仍舊保持樂觀，但不可否認的是，隨著川普稅改被消化，且股市上漲看似強弩之末，許多交易員已經在為股市的轉變做好準備。事實上，當熱錢在一個市場上賺夠一筆後，總會尋找新目標，而今年這些熱錢很可能從股市撤出，並投入其他地方，比如貴金屬市場。

四、全球需求強勁

除了技術面和資產輪換之外，結構性需求也將提振金價。首先來看印度，該國在 2017 年黃金進口量飆升 67%，令人驚嘆。而印度是僅次於中國的全球第二大黃金消費市場，所以這是零售需求令人鼓舞的跡象。另外，根據黃金門戶網站 Kitco 的數據，截至去年 11 月，中國對金條的需求較上年同期增長了 40%，勢頭一樣強勁。

五、產量疲弱

整個 2017 年，追蹤黃金礦業企業的市場信托基金 (GDX) 指數，其表現相當糟糕，澳盛銀行 (ANZ) 在一份報告指出，黃金產量已處於金融危機以來的最低點，而且風險只會越來越大。

導致產量下滑的原因有很多，從諸如 Freeport McMoRan FCX 等公司因資金緊張而不得不關閉效益不佳的礦場，到印度尼西亞和南非的監管新政策。但這一系列因素的結果是，地下黃金開採數量的確減少了，這將使得黃金投資者在 2018 年受益。

六、美元貶值

大宗商品價格和美元之間呈反向關係，因為這些原材料是以美元計價的。然而，近期的趨勢是弱勢美元，事實上美元指數剛剛觸及三個月低點，2017 年美元基準指數下跌了近 10%，該貨幣的跌勢為金價上漲創造了額外的推動力。

七、加密貨幣無法與黃金競爭

儘管有觀點認為數位貨幣的狂熱侵蝕了黃金的需求，但需要注意的是，即便 2017 年比特幣持續飆升，但貴金屬年內依舊有不錯的漲幅。這顯示，即使其他另類資產獲得投資者的關注，但黃金仍具有韌性。

此外，即使芝加哥期權交易所 (CBOE) 在 2017 年晚些時候推出比特幣期貨，但高盛 (Goldman Sachs) 在報告中指出，即使加密市場吸引了交易員和機構投資者的注意，但黃金市場並沒有出現明顯的外流。黃金是避風港，沒有資產熱潮能改變這種狀況。