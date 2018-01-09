貴金屬盤後─美元上漲 黃金收低1.90美元 結束連11天漲勢

黃金價格週一下跌，結束了連續 11 天的漲勢。

美元走強對黃金構成壓力，美國股市小幅上揚，則有助抑制黃金的跌勢。

2 月黃金下跌 1.90 美元，或 0.1%，收於每盎司 1320.40 美元。3 月白銀下跌 14 美分，或 0.8%，至每盎司 17.144 美元。

本週四，美國將公布 12 月生產者物價指數 (PPI)，週五公布 12 月消費者物價指數(CPI)，投資人將據以研判聯準會(Fed) 的貨幣政策與利率走勢。

週一，亞特蘭大 Fed 銀行總裁 Bostic 說，Fed 應持續調高短期利率，但速度可能較去年緩慢。

上週五，黃金連續第 11 天收高，創 1984 年底 FactSet 機構追踪該數據以來最長上漲期間。

Commerzbank 銀行分析師指出，黃金近來的漲勢可能是由短期交易員所推動。

「商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五公布的數據顯示，12 月中以來，黃金價格上漲 6%，主要係由投機性倉位所推動。」該銀行分析師說。「在 1 月 2 日為止的三週裡，投機客的多頭倉位增加近一倍至 148200 口合約。」

該分析師並說，若美國股市持續上漲，則黃金可能有獲利了結賣壓。

其他金屬交易方面，3 月銅下跌 0.2% 至每磅 3.224 美元。4 月白金上漲 0.1% 至每盎司 976.40 美元。3 月鈀金收於每盎司 1095.90 美元，上漲 1.3%。