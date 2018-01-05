黃金急漲 美元全年弱勢+油價通膨預期 今年金價還有得漲

元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，美元貶勢不止、美國朝鮮風雲又起，造成本周黃金急漲，短線須小心漲多回檔；但拉長戰線來看，油價將帶動通膨走升，加上美元全年走弱趨勢已定，今 (2018) 年金價偏多格局可期。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數，這週價格相較於前週收盤價上漲 1.88%，紐約黃金期貨 2018 年 2 月合約價格以 1321.6 美元做收，美元貶勢不止、美國朝鮮風雲又起，激勵金價上漲至 2017/9/15 以來新高。

潘昶安表示，黃金這波漲勢起於聯準會貨幣政策會議未調整利率展望，聯合國安理會對北韓實施限制石油進口之制裁、美國加碼制裁 2 名北韓官員則使漲勢更趨凌厲。不過觀察近幾個月金融市場對地緣政治風險之反應愈趨冷淡，且風險驅動之漲勢通常難以持久，投資人需慎防黃金短線漲多回檔。

不過，潘昶安認為，油價是通膨的重要驅動因素，油價年增率轉折往往領先或同步於通膨率，當油價年增率逾 20%，隨後通膨率通常會明顯走高。2017 年 3~9 月西德州原油月均價均低於每桶 50 美元水準，若目前持穩於 60 美元以上的油價持續下去，今年 2~3 季油價年增率將達 20% 以上，將可帶動下半年通膨率走升，屆時黃金的通膨避險題材又將發酵。

此外，潘昶安表示，匯率往往是 2 國經濟相對強弱的體現，當全球走向經濟擴張時，美國經濟相對強度減弱，此時美元易貶難升，2018 年就是這樣的情況，雖然鮑威爾於 2 月就任聯準會主席將使上半年美元強弱存有雜音，但全年走弱趨勢已定，亦有助於黃金走升。

潘昶安表示，短線金價或已超漲，建議投資人可利用黃金反向 ETF 規避回檔風險。不過，2018 年黃金偏多格局可期，建議投資人可待回檔後尋機逢低承接。