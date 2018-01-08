「薪」年快樂！調薪企業創3年新高 這產業是大黑馬

新年一開始，人力銀行今 (8) 日釋出正面訊息，企業對今 ( 2018 ) 年景氣較去年看好，其中 4 成公司將會調薪，平均幅度 4.09% ，高於軍公教人員，雙雙創下 3 年新高。至於調薪幅度最高的產業是軟體網路業，擠下去年冠軍金融業。

政府近來加大改善低薪並促使企業調薪的力道，不排除拋出獎勵措施達成目標。而根據 104 人力銀行的最新調查，25.4% 的企業認為「 2018 年景氣將優於 2017 年 」， 48.2% 的企業認為「持平」， 26.4% 的企業認為「不如 2017 」。和去年同期的調查相比，對 2018 景氣「偏多及持平」的企業比例，高於「偏空」的企業比例，景氣樂觀度相對提升。

因此，調查發現， 40.2% 企業今年已確定調薪，平均調幅 4.09% ，高於去年的 3.88% 以及 2016 年的 3.54% ，創 3 年新高。不過，調薪方式仍以多功多酬的「績效調薪」為主（ 63.9% ），「齊頭式全面」調薪僅占 15.8% 。104 指出，以去年來看，績效表現卓越的員工，平均調薪 5.7% ；績效需改善的員工僅調 0.6% ，差距達 5.1 個百分點。



▲104 調查，今年調薪企業比例以及調幅均創下 3 年新高。（圖／104 提供）

至於今年調薪幅度最高的產業由軟體網路業異軍突起，由去年第 5 名一舉奪冠，平均調幅達 6.99% ，較去年大增 2.47 個百分點，擠下去年冠軍金融業，其次則是「金融相關業」(5.23%)、「倉儲運輸」( 4.5% )。



▲隨新科技趨勢興起，今年調薪幅度最高的產業由軟體網路業異軍突起。（圖／104 提供）

104 人資學院資深副總經理花梓馨分析，新科技趨勢包括 AI 人工智慧、物聯網、機器人等應用漸普及，加上傳統產業加速佈建虛擬通路，強化虛實整合，導致軟體及網路相關人才供不應求、水漲船高，是帶動產業調薪幅度顯著提升的主因。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』