再籲企業加薪 蔡英文：讓經濟正向循環

蔡總統今天 (4 號) 在府內接見「第 19 屆國家建築金質獎」及「第 14 屆國家品牌玉山獎」得獎人及企業代表，呼籲得獎企業代表為自己的員工加薪，這樣不但留得住人才，整體經濟也會進入正向循環。

總統表示，「國家建築金質獎」和「國家品牌玉山獎」是全國營建界和企業界的焦點。能夠獲獎，表示不論在建築美學、建築工藝，或是品牌經營上，都是業界的典範。

過去政府的公共工程或住宅，經常被認為品質不佳，或出現一些問題，接下來還有前瞻基礎建設、社會住宅等很多公共工程要進行，總統希望營建界在興建公共建設時，務必要以「當作自己的家來蓋」的心情來努力。

在新的一年，政府將持續推動產業升級轉型，促進經濟發展，她也呼籲在座企業家們，給自己的員工加薪『每一個優質企業背後，都有一個努力打拚的團隊，我也希望各位企業的領導人能夠響應政府的加薪政策，公司在成長的時候，也請給辛苦打拚的員工鼓勵，這樣一來不但公司向心力變強，人才也留得住，員工的可支配所得增加，消費力就會提升，整體經濟也會進入一個正向的循環！』

總統說，過去一年台灣在綠能產業的推動上有顯著的進展，太陽光電裝置容量增加了一倍，綠能產業、綠色生活正在台灣扎根發展，今年的「國家建築金質獎」也是強調永續概念，她鼓勵業界共同創造生態、健康、節能、減碳的「綠建築環境」，也期待未來新建案的設計盡可能融入綠能和儲能系統，加快整個台灣能源轉型的進度。