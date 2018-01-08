行動支付趕進度 可望調降小商家營業稅率增誘因

行政院長賴清德 9 日將召開「加速投資台灣專案會議」第 8 次會，國發會主委陳美伶今（8）日透露，會後將由財政部正式對外宣布，月營業額 20 萬以上小商家引進「嗶經濟」，可繼續享有 1% 的營業稅優惠，目前不設期限。陳美伶強調，在各部會全面啟動下，對於 2025 年行動支付普及率提升至 9 成的目標很有信心。

行政院長賴清德宣示，將積極提升國內行動支付普及率，以 2025 年達到 9 成為目標，財政部、金管會因此陸續提出鬆綁措施。

國發會主委陳美伶今日指出，賴清德明日將親自主持「加速投資台灣專案會議」第 8 次會，檢討行動支付推動措施與進度，會後可望由財政部正式宣布，降低引進行動支付小商家的營業稅，原本每月營業額 20 萬元以下適用 1% 營業稅，只要邁入「嗶經濟」，即使營業額逾 20 萬元，仍可維持 1% 稅率，不會增加至 5% 。

陳美伶指出，原先財政部設定 3 年試辦期，不過為了鼓勵更多小商家投入，不排除成為永久性措施，明日將由賴清德拍板定案。對引入行動支付而產生的手續費，政府也將編列預算吸收。

陳美伶並透露，為了提供行動支付示範場域，今 (2018) 年將在嘉義舉辦的台灣燈會，現場 200 多個伴手禮及美食區都可採用多元消費模式，使用手機即可付費，就連傳統運用硬幣的自動販賣機也可以用手機嗶出商品。陳美伶指出，未來於國內舉辦的所有大型活動都將以此為目標，包括台中花博會、扶輪社全球年會等。

對於 2025 年行動支付普及率躍升為 90% 的目標，陳美伶也很有信心。他強調，過去政府各部門各自為政，在完成整合下，各部會有共同目標並分工，透過跨部會平台解決彼此衝突，加上民間的旺盛活力，公私部門協力下，對國內行動支付未來發展非常有信心。

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