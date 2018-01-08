文創股轉熱 國泰證：正以最快速度重啟聯廣IPO時程

文創產業近期受到市場關注，國泰證今 (8) 日指出，聯廣 (8497-TW) 已即刻著手重啟 IPO 時程，將用最快速度向公會申請相關作業，期儘早完成上市程序。

國泰證指出，觀察今年第 1 周 IPO 市場，有 5 家企業參與 IPO 籌資，排除聯廣依競拍底價和張數計算，統計 4 家業者包括金穎 (1796-TW)、慧智 (6615-TW)、寶齡富錦 (1760-TW) 和杰力 (5299-TW) ，凍結資金總計至少 5.51 億元，投資需求仍熱絡。

文創股雖沉寂多時，不過近期三貝德 (8489-TW) 自去年 11 月中旬以來股價一路攀升，再加上寬宏 (6596-TW) 甫上櫃，引發市場對文創股的關注。

國泰證看準此趨勢指出，作為聯廣的主辦承銷商，目前已即刻著手重啟 IPO 時程，考量市場因素並爭取時效，選擇以詢價圈購方式進行承銷，將以最快速度向公會申請相關作業。

聯廣主要業務為廣告、公關、媒體、數位、會展和特展等，提供客戶全方位的整合性行銷傳播服務。

國泰證說明，一般文創類股主要是 IP 授權，IP 是否成為當紅炸子雞需視市場接受狀況才能確定，因此，聯廣較一般文創類股具有營運和獲利的相對優勢，同時，其子公司光洋波斯特在商業空間設計和展覽搭建業務是業界翹楚，具備豐富的國內外大型專案執行經驗，目前正配合政府新南向政策，積極發展東南亞國家相關會展。