【華冠投顧】國內最純電競概念股－動力-KY(6591)

去年底 12/28 才掛牌的 12/28 動力 - KY，為國內顯卡散熱風扇的龍頭廠商，主要客戶包括微星、技嘉、華碩及美國艾維克 (EVGA) 等，電競相關產品在去年第三已占營收 7 成，為國內最純的電競概念股。

動力 - KY 最大的競爭優勢在於透過高度垂直整合，從開模、射出成型、扇葉加工、SMT、馬達繞線、轉子加工、定子組立、線材加工到成品組裝已達到一條龍生產，除了能為客戶量身訂做客製化，而且最快 7~14 天內就能交貨，相較同業需要 1 個月之久，能協助客戶縮短新產品上市時程搶占先機。

據研究機構 Newzoo 指出，2017 年全球電競市場將突破新台幣 200 億元，預估 2020 年可成長新台幣 450 億元。2022 年杭州亞運已將電競列入正式項目，2024 年巴黎奧運也可望跟進，代表電競市場將持續蓬勃發展並且受到重視。

去年全球電競風顯卡出貨約 4800 萬套，動力 - KY 市占率約 16%，不過若以電競風扇數來算，動力 - KY 市占率可達 2~3 成。今年動力 - KY 預計擴產 2 成，全力搶攻中國和香港品牌廠。

而且輝達 (Nvidia) 及超微 (AMD) 今年都將發表新一代繪圖晶片，可望帶動一波升級潮。輝達新一代 Volta 繪圖晶片較目前的 Pascal 架構運算效能大幅提升，對於散熱功能的需求明顯增加；超微則在下半年將推出具備 AI 功能的新繪圖晶片，也可望進一步帶動整體電競相關產品的升級需求。

此外，動力 - KY 也持續多角化發展，目前已切入工控、工業電腦、家用及車用等利基市場，其中掃地機器人散熱風扇將於本季開始出貨。雖然一台掃地機器人只使用一顆風扇，但單價遠高於電競風扇，有助於提升毛利率表現，今年預估可出貨數十萬顆，為公司營運添翼。

以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師整理

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