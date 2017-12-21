必應及寬宏上市櫃 影視文創聚落將風起雲湧

股價蟄伏一段時間的影視文創產業，近來因必應及寬宏將掛牌上市櫃，重新吸引市場目光；由於兩家公司縱橫不同領域，加上已掛牌的影劇製作、後製等文創業，台灣上市櫃文創聚落已有上中下游的可見雛形，未來的發展潛力，相當值得關注！

【文／徐玉君】

年關將近、寒假即將到來，對於影視文創產業而言，是年度大節氣，因應這個時期的文化娛樂市場需求，包括春節特別節目、電影、展覽、演唱會… 等等，都能創造驚人的成績。即將掛牌的寬宏、必應能為產業帶來甚麼樣的火花？已掛牌的影視文創股包括華研、VHQ-KY、昇華、霹靂有機會重聚投資目光，興櫃的友松、影一、兔將、與即將登錄興櫃的鑫盛，都在影視文創中占有一席之地，如能善用這樣的分工進行橫向的策略合作，那麼這個產業聚落，很有機會將台灣的文創作品推展至國際市場。

全球文創產值二．二五兆美元

從全球市場來看台灣的文創產業實有滄海一粟之憾，不過換個角度言，全球的文創產值如此高，台灣在ＩＰ軟實力上，絕對不輸國際市場，問題在如何走出台灣，將文創實力推向國際；先看看全球的文創產值，根據聯合國教科文組織－國際作家與作曲家聯合會（ＣＩＳＡＣ）、安永會計師事務所（ＥＹ）共同發布文化與創意產業最新報告顯示：全球文化創意產業所創造的產值高達二．二五兆美元，超過全球電信業產值一．五七兆美元，甚至超越印度國內生產總值一．九兆美元。從業人數逾二九五○萬，超過台灣總人口數。

而全球文創產業又區分為三大塊，分別是以美國為核心的北美地區、以英國為核心的歐洲地區，以及以中國、日本、韓國為核心的亞洲利區。其中美國占市場總額的四三％，歐洲占三四％，亞洲及南太平洋國家占十九％（當中的日本占十％、韓國占五％，中國及其他國家及地區僅占四％）。即便中國發展文創產業的起步相對較晚，但是資源豐富，依據資源優勢轉化為產業優勢的潛力相當龐大。

近年來，全中國各地文化創意產業蓬勃發展，北京、上海、廣東、湖南、雲南等省市的文創產業的增值占ＧＤＰ比重已突破五％，並成為區域經濟的戰略性支柱產業，也因此，台灣的文創產業聚化發展趨勢往中國邁進的情況也就日益明顯。

尤其，當中國的電影票房直追美國市場的時候，人口的消費紅利，成為對文創業最吸睛的關鍵，這也是兩岸在戲劇、電影上的合作、投資動作愈來愈積極的因素，除了拍電視劇、電影外，影視歌星也開始棄台灣而就中國市場，不少當紅的影視紅星都在中國市場開創一片天。

然而長江後浪推前浪，國內的影視文創業著也不是省油的燈，挖掘新人、培養實力搶攻影視等經紀業務蓬勃發展，拍戲劇、電影需要原創作品（ＩＰ）、還需要製作、後製、發行… 每個環節的專業公司林立，成就現在台灣文創產業聚落（詳見附圖）。在這個圖表中，投資人可以清楚看出目前掛牌文創業者在整個產業鏈中所處的位置，以及未來可能向上游整合或下游發展的方向。

中國ＯＴＴ視頻平台蓬勃發展

既然中國市場的消費紅利吸引業者趨之若鶩，就來看看中國市場的發展變化，中國的影視製作商為了因應政府的限制，近年不斷發展ＯＴＴ（線上影音）視頻平台，加上中國網路文學蓬勃發展的推波助瀾下，還延伸至電玩、動漫產業，建構出一套從劇本創作到影視劇製作與周邊延伸商品的完整產業鏈。

隨著新媒體的興起，ＯＴＴ平台逐漸改變消費者的收視習慣，收看電視的人口正逐漸下滑，中國的ＯＴＴ平台若成為台灣規模最大且使用率最高的ＯＴＴ平台，勢必會影響台灣人能收看的影視內容。所幸，台灣線上影音產業協會也成立了本土ＯＴＴ平台，初始成員包含 LiTV 、KKTV、4gTV（民視旗下）、麥卡貝網路電視、CatchPlay、ELTA、歡樂看 FainTV (台灣互動旗下)、friDay、GagaOOLala（杰德影音旗下）、HamiVideo、myVideo、Vidol（三立旗下）、巴哈姆特動畫瘋等共十三家線上影音平台；而具官股背景的中華電信，也推出一套ＯＴＴ平台。

來源：《先探投資週刊》 1966 期

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