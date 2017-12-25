〈聯廣將上市〉明年1月掛牌 目標做台灣最大文創舞台

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 將於明年 1 月底掛牌上市，成為台灣首家上市的文創集團，聯廣集團董事長余湘今 (25) 日表示，要做「台灣最大的文創舞台」，盼能藉由上市將舞台做大，讓年輕人更願意投入，也讓其他人看到台灣廣告的生命力。

聯廣集團執行長程懷昌表示，聯廣今年 1 月開始整軍，花費相當大的心力調配人力，打破集團內各公司間的藩籬，整軍完成後，有別於其他廣告集團，聯廣內部不同事業間整合產生的綜效，可望成為最大優勢，而整軍後的成效也在今年的比稿成績上顯現，他表示，通常比稿勝率 3 成已經很高，但聯廣今年比稿勝率高達 8 至 9 成。

程懷昌指出，今年已陸續贏得多個指標性客戶與產品，包括遊戲橘子的跨世代手遊《天堂 M》與三菱全球戰略車款 Mitsubishi Eclipse Cross 的廣告企劃案，由於聯廣營收認列較保守，均以結案作為認列基準，因此預計相關營收與獲利可望於明年首季認列。

為加速建構完整的傳播產業平台，聯廣於去年 8 月併購台灣會展策展公司光洋波斯特，作為集團發展另一具引擎，該公司為國內少數可籌劃電腦展、資訊月展等大型展覽的廠商，除深耕大中華區會展市場外，足跡也跨入美國 SEMA 等展與法國 BATMAT 等。

聯廣表示，近來也跨足多元策展活動與快閃店等商業新趨勢，預計可成為另一成長引擎，而光洋波斯特也在今年底策劃德國歐系品牌車展活動，正式跨入高端產品會展活動，且因 2018 年為雙數年，會展場次將明顯較單數年增加，其會展服務收入將為成長動能來源。

此外，因應數位廣告大幅成長趨勢，聯廣表示，近來積極建構數位媒體部門，布局數位媒體採購，並打造更豐富的大數據智能分析系統，以系統化與科學化來支持創意人員的發想，預期未來數位行銷對集團營收與獲利貢獻，將持續穩健成長。

聯廣於去年 11 月登錄興櫃，業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈的中下游，為本土營收最高的大型綜合廣告代理商，集團分為媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展等四大事業體，營收占比分別為 36%、33%、5% 及 6%，為國內首家以文創事業申請上市的廣告傳播文創公司。