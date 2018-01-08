台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月8日

2017 年政府祭出當沖降稅，締造台股奔萬點、交易活絡的榮景，但根據交易所統計，實施降稅這 8 個月當沖客卻月月都賠錢，且是「當沖愈熱、愈忙、卻也賠愈兇」。券商大老直言，因高稅費成本幾乎全數吃掉了獲利，當沖客天天白忙一場，面臨賠錢窘境。

立法院臨時會今將處理 107 年中央政府總預算及《勞動基準法》協商，由於民進黨團訂定最慢周三完成《勞基法》三讀，黨團評估，若狀況一直很混亂，不排除提早至今天或明天強行三讀，儘速完成修法。對於勞團及外界質疑，綠委坦言「只能承擔了」。

油價、石化及 DRAM 行情聯袂衝高、加溫，台塑四寶 2017 年獲利上演驚喜躍進！去年台塑四寶合計獲利年增約 11～15％，上看 2,300～2,400 億元，創下近年新高水準，給部份僅推估獲利年增 5％的法人狠狠打臉。

聯合報

蔡總統欲北京盡速恢復協商

勞基鬥法 立院臨會延燒

經濟日報

熱錢進台股 點火三軋行情

台塑四寶年終 上看六個月

歐盟新版個資法 衝擊金融業

蘋果日報

月月賠錢 當沖客白忙一場

櫃買當沖狂熱 上月佔比 37.4%

美股強強滾 帶動台股多頭

中國時報

《勞基法》修正案 最快今強行三讀

元大併大眾銀 今年徵才 400 人

火災燒出賣壓 頂加降價求售

工商時報

台塑四寶 去年獲利大驚喜

勞基法修法 力拚 10 日前完成三讀

區塊鏈助陣 我碳交易平台本周公開

自由時報

讀對系 選對行 做得久 薪情好

花 2.4 萬考證照 煮咖啡月薪 6 萬

提高薪水沒捷徑 7 年級生拚脫困