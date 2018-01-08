東陽去年營收創新高 AM拉貨效應發酵Q1可期

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布去 (2017) 年 12 月合併營收，達 21.09 億元，月減 9.3%、年減 4.2%，主要是因年底 AM 旺季延後拉貨，不過，全年合併營收 244.45 億元，仍穩健年增 1% 並續創歷史新高，展望第 1 季傳統旺季，在炸彈氣旋侵襲北美之下，AM 拉貨效應可期。

東陽 AM 事業 12 月自結合併營收 12.82 億元，全年達 151.85 億元，年減 2.6%，主要是因暖冬效應使 AM 傳統拉貨效應延後，進入 1 月後，美國東岸多州和大城面臨炸彈氣旋襲擊，暴風雪來襲大幅拉升汽車 AM 零件的需求，法人樂觀看待旺季效應將明顯呈現在第 1 季。

東陽也指出，AM 三廠改造、物流倉庫擴建中，並持續有新開發產品上市，有助推升整體業績。

而在 OEM 事業上，隨著全球新車銷售持續穩健成長，東陽 12 月合併營收 8.27 億元，全年達 92.6 億元，年增 8% 並創新高。

東陽說明，去年新投入的第二條沙丁鎳、三價鉻電鍍線和 OEM 導入符合歐規環保標準的水性塗裝生產線量產順利，同時，大陸轉投資事業業績穩健成長。

展望 2018 年，東陽 AM 電鍍廠、塑膠部品廠和葉子板廠等新產線的產能開出，且大陸轉投資事業的新車款訂單將陸續出貨，再加上去年比較基期低，法人樂觀看待其營運將重回強勁的成長軌道。