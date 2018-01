東陽去年營收創新高 AM拉貨效應發酵Q1可期

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布去 (2017) 年 12 月合併營收,達 21.09 億元,月減 9.3%、年減 4.2%,主要是因年底 AM 旺季延後拉貨,不過,全年合併營收 244.45 億元,仍穩健年增 1% 並續創歷史新高,展望第 1 季傳統旺季,在炸彈氣旋侵襲北美之下,AM 拉貨效應可期。

東陽 AM 事業 12 月自結合併營收 12.82 億元,全年達 151.85 億元,年減 2.6%,主要是因暖冬效應使 AM 傳統拉貨效應延後,進入 1 月後,美國東岸多州和大城面臨炸彈氣旋襲擊,暴風雪來襲大幅拉升汽車 AM 零件的需求,法人樂觀看待旺季效應將明顯呈現在第 1 季。

東陽也指出,AM 三廠改造、物流倉庫擴建中,並持續有新開發產品上市,有助推升整體業績。

而在 OEM 事業上,隨著全球新車銷售持續穩健成長,東陽 12 月合併營收 8.27 億元,全年達 92.6 億元,年增 8% 並創新高。

東陽說明,去年新投入的第二條沙丁鎳、三價鉻電鍍線和 OEM 導入符合歐規環保標準的水性塗裝生產線量產順利,同時,大陸轉投資事業業績穩健成長。

展望 2018 年,東陽 AM 電鍍廠、塑膠部品廠和葉子板廠等新產線的產能開出,且大陸轉投資事業的新車款訂單將陸續出貨,再加上去年比較基期低,法人樂觀看待其營運將重回強勁的成長軌道。