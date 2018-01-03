2017全球汽車銷量料首次突破9千萬輛 中國市占逾25%

外電報導指出，2017 年全球汽車銷量有可能首次突破 9,000 萬輛，其中中國市場佔了逾四分之一。

根據美國權威汽車雜誌《WardsAuto》提供的初步數據，2017 年全球乘用車和卡車銷量可能首次突破 9,000 萬輛，再次顯示出在自動駕駛汽車和叫車服務日漸流行之際，傳統汽車需求依然強勁。



出現這一結果一定程度上是因為西歐市場需求持續反彈，以及包括巴西和俄羅斯在內的主要新興市場需求復甦。亞洲購車者是汽車銷量成長的主要推動因素，去年全球銷售的汽車有逾四分之一被中國顧客購得，而 10 年前比例不到 15%。



同時，北美是汽車生產商獲得利潤最高的市場，不過，美國經銷商客流量在持續了數年的強勁態勢之後放緩。分析人士預計 2017 年美國汽車銷量無法突破 2016 年的紀錄水準，在銷售進一步放緩之際，今年第一季度汽車產量可能下降。



不過，全球汽車需求依然強勁，據估算，2017 年汽車銷量增長 2.7%，遠超人口增速。WardsAuto 表示，2009 年以來全球汽車銷量以年均 4.1% 的速度增長，據世界銀行提供的資料，同期人口增速為 1.2%。



2009 年全球汽車保有量首次突破 10 億輛。據 WardsAuto.com 的數據，此後全球汽車保有量又增長了三分之一。



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